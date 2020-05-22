RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1895189618971898

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
4%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
46%
31
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
26
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 09:36

  nnallex написав:куда делся кешбек и что за хреновая банка?

На входе же предупреждали, что заменят кешбек банкой, а кешбек уходит в карты (вверху карт менюшка висит).
Son of Sun
 
Повідомлень: 697
З нами з: 25.04.14
Подякував: 94 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 09:45

  nnallex написав:куда делся кешбек и что за хреновая банка?


а де депозит СПОРТИВНИЙ :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8433
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 10:20

  Son of Sun написав:
  nnallex написав:куда делся кешбек и что за хреновая банка?

На входе же предупреждали, что заменят кешбек банкой, а кешбек уходит в карты (вверху карт менюшка висит).

А еще низзя эти пимпы поменять местами?
Обещали ж сделать перенастройку меню :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31424
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2495 раз.
Подякували: 3665 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:04

Re: Monobank

  clientage написав:еще низзя эти пимпы поменять местами

Заженуть усіх в банку і тоді може й зроблять...
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8436
З нами з: 15.04.09
Подякував: 480 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:41

Re: Monobank

В группе на фб сегодня третий случай описали, как моно отказывает в обслуживании.
Один случай - сказали сбой, второй - вроде как из за продажи крипты, третий - пока молчат
Stringer
 
Повідомлень: 11142
З нами з: 23.01.13
Подякував: 319 раз.
Подякували: 1562 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:07

  Son of Sun написав:
  nnallex написав:куда делся кешбек и что за хреновая банка?

На входе же предупреждали, что заменят кешбек банкой, а кешбек уходит в карты (вверху карт менюшка висит).

Печальное нововведение, неудобно ужас. Еще прикалывает, что они зачем-то сменили название кб категории на Аптеки, но по ней идет вся медицина...и не понятно зачем так вводить в заблуждение
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1208
З нами з: 08.04.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:18

  greenozon написав:
  nnallex написав:куда делся кешбек и что за хреновая банка?


а де депозит СПОРТИВНИЙ :)

ахаха 5 балів! :lol:
Maksi2
 
Повідомлень: 644
З нами з: 18.06.19
Подякував: 185 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 13:18

  Maksi2 написав:
  greenozon написав:
  nnallex написав:куда делся кешбек и что за хреновая банка?


а де депозит СПОРТИВНИЙ :)

ахаха 5 балів! :lol:

Була б Монька справді народною, повернула б Спортивний одразу із зупинкою транспорту через карантин. А оскільки вона як справжній банкєр дає парасольку лише в спеку, а якраз перед зливою відбирає, то може й поверне колись той Спортивний, десь у жовтні ))...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2416
З нами з: 10.12.07
Подякував: 133 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 14:30

Re: Monobank

Сеть ветеринарных аптек, одна точно Животные - при покупке в другой, этой же сети-Краса и медицина. Кэшбэка 20% не видать. Горячка только на будущее обещает поменять категорию. Лотерея.
Лучше бы платил Симой.
Жуткие пробки -ремонты не дали доехать в проверенную аптеку.
Ещё и своими заплатил.
lel
 
Повідомлень: 2569
З нами з: 10.12.13
Подякував: 984 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 14:32

Re: Monobank

Подскажите СЕП с белой карты день в день идет?
any4key
 
Повідомлень: 45
З нами з: 05.06.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1895189618971898
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alien, ramaz, vitaliy1111 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18980)
23.05.2020 14:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.