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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 тра, 2020 14:32
Подскажите СЕП с белой карты день в день идет?
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any4key
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Додано: Суб 23 тра, 2020 14:39
any4key написав:
Подскажите СЕП с белой карты день в день идет?
Сеп тут не залежить від кольору картки і зазвичай доходить до отримувача в день відправлення. Щоб напевне - краще щоб відправка відбувалась в першій половині робочого дня. Однак наприкінці минулого року були числені випадки, коли кошти доходили наступного робочого дня після відправки. Втім за останні кілька місяців повідомлень про таке неподобство нібито не було. Але певний ризик затримки звісно є
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Alien
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Додано: Суб 23 тра, 2020 15:11
Кому нужна Банка вместо Кешбека?? Горох сошел с ума...
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jay2004
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Додано: Суб 23 тра, 2020 15:16
jay2004 ставка на популяризацию, ее там все увидят
Кешбечные карты!
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omb
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Додано: Суб 23 тра, 2020 15:23
omb написав:jay2004
ставка на популяризацию, ее там все увидят
Не, ну если бы Горох туды сковородочку шоли закинул, то може и увидели бы
А таак пустая, прозрачная банка. Кому ж она нужна?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 23 тра, 2020 16:00
Более досадно, что Кешбек засунули в дебри...(((
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jay2004
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Додано: Суб 23 тра, 2020 16:11
Тоже не нравится, что кешбек засунули в анус, а банку на видное место. Что мешало ее в депозиты присунуть?
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Faceless
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