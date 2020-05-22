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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1896189718981899

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
4%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
46%
31
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
26
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 14:32

Re: Monobank

Подскажите СЕП с белой карты день в день идет?
any4key
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 14:39

  any4key написав:Подскажите СЕП с белой карты день в день идет?

Сеп тут не залежить від кольору картки і зазвичай доходить до отримувача в день відправлення. Щоб напевне - краще щоб відправка відбувалась в першій половині робочого дня. Однак наприкінці минулого року були числені випадки, коли кошти доходили наступного робочого дня після відправки. Втім за останні кілька місяців повідомлень про таке неподобство нібито не було. Але певний ризик затримки звісно є
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:11

Кому нужна Банка вместо Кешбека?? Горох сошел с ума...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:16

jay2004 ставка на популяризацию, ее там все увидят
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:23

  omb написав:jay2004 ставка на популяризацию, ее там все увидят

Не, ну если бы Горох туды сковородочку шоли закинул, то може и увидели бы :wink:
А таак пустая, прозрачная банка. Кому ж она нужна? 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:00

Более досадно, что Кешбек засунули в дебри...(((
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:11

Re: Monobank

Тоже не нравится, что кешбек засунули в анус, а банку на видное место. Что мешало ее в депозиты присунуть?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:31

  Faceless написав:Тоже не нравится, что кешбек засунули в анус

Починаєте говорити як Імпрінтер.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:08

Re: Monobank

1. ну почему этот "девчячий" розовый цвет?
2. aватарка банки вообще бесполезна - очень мелкая и видна только в приложении, а по публичной ссылка для клянчанья видна аватарка владельца счёта

П.С.
Теперь у многих появится ещё одна строчка в подписи :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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