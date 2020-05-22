|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 тра, 2020 14:32
Re: Monobank
Подскажите СЕП с белой карты день в день идет?
Додано: Суб 23 тра, 2020 14:39
Сеп тут не залежить від кольору картки і зазвичай доходить до отримувача в день відправлення. Щоб напевне - краще щоб відправка відбувалась в першій половині робочого дня. Однак наприкінці минулого року були числені випадки, коли кошти доходили наступного робочого дня після відправки. Втім за останні кілька місяців повідомлень про таке неподобство нібито не було. Але певний ризик затримки звісно є
Додано: Суб 23 тра, 2020 15:16
jay2004 ставка на популяризацию, ее там все увидят
Кешбечные карты!
Додано: Суб 23 тра, 2020 15:23
Не, ну если бы Горох туды сковородочку шоли закинул, то може и увидели бы
А таак пустая, прозрачная банка. Кому ж она нужна?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 23 тра, 2020 16:11
Re: Monobank
Тоже не нравится, что кешбек засунули в анус, а банку на видное место. Что мешало ее в депозиты присунуть?
Додано: Суб 23 тра, 2020 18:31
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 23 тра, 2020 19:08
Re: Monobank
1. ну почему этот "девчячий" розовый цвет?
2. aватарка банки вообще бесполезна - очень мелкая и видна только в приложении, а по публичной ссылке для клянчанья видна аватарка владельца счёта (и не показывает логотип банка из-за того что путь к файлу относительный, а все это находится на уровень ниже в /jar)
П.С.
Теперь у многих появится ещё одна строчка в подписи
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 23 тра, 2020 20:08
Пока не обновляю приложение, чтобы не лазить за кэшбэком в "анус".
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
Зараз переглядають цей форум: melkh, Slx, vitaliy_berdinskikh і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|