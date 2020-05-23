|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 тра, 2020 22:10
Striker ну и зря, можно потом непредвиденные глюки словить
Кешбечные карты!
Додано: Нед 24 тра, 2020 10:10
Знатоки подскажите.... если я со счета Приват родственника на свой в Монобанк переведу СЕПом 35 тыс. грн их могут заблокировать? или лучше сделать с привата на приват а потом уже со своего привата на сой моно? Заранее Спасибо за ответы!
Додано: Нед 24 тра, 2020 10:15
Re: Monobank
Перекази між власними рахунками блокують досить рідко. Тому другий варіант більш правильний. Хоча 100% гарантії ніхто не дасть.
Додано: Нед 24 тра, 2020 10:58
Re: Monobank
Как бы по СЭП есть полная идентификация плательщика и получателя. Вопросов с этим быть не должно. По поводу законности перевода, то и при желании и у привата могут возникнуть вопросы при переводе на ваш счёт внутри банка.
Имхо не та сумма для переживаний, но гарантий естественно нет.
|