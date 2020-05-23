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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1897189818991900

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 69
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
4%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
31
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
27
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 22:10

Striker ну и зря, можно потом непредвиденные глюки словить
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 10:10

Знатоки подскажите.... если я со счета Приват родственника на свой в Монобанк переведу СЕПом 35 тыс. грн их могут заблокировать? или лучше сделать с привата на приват а потом уже со своего привата на сой моно? Заранее Спасибо за ответы!
artem_1515
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 10:15

Re: Monobank

artem_1515 написав:Знатоки подскажите.... если я со счета Приват родственника на свой в Монобанк переведу СЕПом 35 тыс. грн их могут заблокировать? или лучше сделать с привата на приват а потом уже со своего привата на сой моно? Заранее Спасибо за ответы!
Перекази між власними рахунками блокують досить рідко. Тому другий варіант більш правильний. Хоча 100% гарантії ніхто не дасть.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 10:58

Re: Monobank

artem_1515 написав:Знатоки подскажите.... если я со счета Приват родственника на свой в Монобанк переведу СЕПом 35 тыс. грн их могут заблокировать? или лучше сделать с привата на приват а потом уже со своего привата на сой моно? Заранее Спасибо за ответы!
Как бы по СЭП есть полная идентификация плательщика и получателя. Вопросов с этим быть не должно. По поводу законности перевода, то и при желании и у привата могут возникнуть вопросы при переводе на ваш счёт внутри банка.
Имхо не та сумма для переживаний, но гарантий естественно нет.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:35

Re: Monobank

  Aps написав:Вопросов с этим быть не должно.
все летает за 3 грн. на след рабдень от дяди к тете в пределах финмони.У Темочки1515 не те суммы,уверен)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:53

  artem_1515 написав:Знатоки подскажите.... если я со счета Приват родственника на свой в Монобанк переведу СЕПом 35 тыс. грн их могут заблокировать? или лучше сделать с привата на приват а потом уже со своего привата на сой моно? Заранее Спасибо за ответы!


у меня за месяц 200к заходит по P2P от далеко не родственников, ежемесячно с момента появления моно и фсё нормально)
Hack-Stock
 
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