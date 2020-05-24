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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 тра, 2020 22:10
Striker ну и зря, можно потом непредвиденные глюки словить
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omb
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Додано: Нед 24 тра, 2020 10:10
Знатоки подскажите.... если я со счета Приват родственника на свой в Монобанк переведу СЕПом 35 тыс. грн их могут заблокировать? или лучше сделать с привата на приват а потом уже со своего привата на сой моно? Заранее Спасибо за ответы!
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artem_1515
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Додано: Нед 24 тра, 2020 10:15
artem_1515 написав:Знатоки подскажите.... если я со счета Приват родственника на свой в Монобанк переведу СЕПом 35 тыс. грн их могут заблокировать? или лучше сделать с привата на приват а потом уже со своего привата на сой моно? Заранее Спасибо за ответы!
Перекази між власними рахунками блокують досить рідко. Тому другий варіант більш правильний. Хоча 100% гарантії ніхто не дасть.
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stryzhko
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Додано: Нед 24 тра, 2020 10:58
artem_1515 написав:Знатоки подскажите.... если я со счета Приват родственника на свой в Монобанк переведу СЕПом 35 тыс. грн их могут заблокировать? или лучше сделать с привата на приват а потом уже со своего привата на сой моно? Заранее Спасибо за ответы!
Как бы по СЭП есть полная идентификация плательщика и получателя. Вопросов с этим быть не должно. По поводу законности перевода, то и при желании и у привата могут возникнуть вопросы при переводе на ваш счёт внутри банка.
Имхо не та сумма для переживаний, но гарантий естественно нет.
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Aps
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Додано: Нед 24 тра, 2020 16:35
Aps написав:
Вопросов с этим быть не должно.
все летает за 3 грн. на след рабдень от дяди к тете в пределах финмони.У Темочки1515
не те суммы,уверен)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Нед 24 тра, 2020 16:53
artem_1515 написав:
Знатоки подскажите.... если я со счета Приват родственника на свой в Монобанк переведу СЕПом 35 тыс. грн их могут заблокировать? или лучше сделать с привата на приват а потом уже со своего привата на сой моно? Заранее Спасибо за ответы!
у меня за месяц 200к заходит по P2P от далеко не родственников, ежемесячно с момента появления моно и фсё нормально)
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Hack-Stock
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Додано: Нед 24 тра, 2020 20:37
Hack-Stock написав: artem_1515 написав:
Знатоки подскажите.... если я со счета Приват родственника на свой в Монобанк переведу СЕПом 35 тыс. грн их могут заблокировать? или лучше сделать с привата на приват а потом уже со своего привата на сой моно? Заранее Спасибо за ответы!
у меня за месяц 200к заходит по P2P от далеко не родственников, ежемесячно с момента появления моно и фсё нормально)
то что вы на свободе не ваша заслуга,а наши не дороботки.....
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ROLF
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Додано: Нед 24 тра, 2020 21:46
ROLF написав:
то что вы на свободе не ваша заслуга,а наши не дороботки.....
Ну как бы Горох сказал, шо до 250к трогать не будут, я ему верю, пока что...
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Hack-Stock
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Додано: Нед 24 тра, 2020 23:14
Striker написав:
Пока не обновляю приложение, чтобы не лазить за кэшбэком в "анус".
Это не на долго. Заставят обновится.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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