Додано: Нед 24 тра, 2020 10:58

artem_1515 написав: Знатоки подскажите.... если я со счета Приват родственника на свой в Монобанк переведу СЕПом 35 тыс. грн их могут заблокировать? или лучше сделать с привата на приват а потом уже со своего привата на сой моно? Заранее Спасибо за ответы!

Как бы по СЭП есть полная идентификация плательщика и получателя. Вопросов с этим быть не должно. По поводу законности перевода, то и при желании и у привата могут возникнуть вопросы при переводе на ваш счёт внутри банка.Имхо не та сумма для переживаний, но гарантий естественно нет.