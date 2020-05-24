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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 тра, 2020 00:00
stryzhko написав:
artem_1515 написав:Знатоки подскажите.... если я со счета Приват родственника на свой в Монобанк переведу СЕПом 35 тыс. грн их могут заблокировать? или лучше сделать с привата на приват а потом уже со своего привата на сой моно? Заранее Спасибо за ответы!
Перекази між власними рахунками блокують досить рідко. Тому другий варіант більш правильний. Хоча 100% гарантії ніхто не дасть.
Ваш ответ надо отправить в учебник «Как не надо отвечать, когда не знаешь как ответить»). Лишь бы что-то написать)))
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Додано: Пон 25 тра, 2020 10:03
lel написав:
Сеть ветеринарных аптек, одна точно Животные - при покупке в другой, этой же сети-Краса и медицина. Кэшбэка 20% не видать. Горячка только на будущее обещает поменять категорию. Лотерея.
Лучше бы платил Симой.
Жуткие пробки -ремонты не дали доехать в проверенную аптеку.
Ещё и своими заплатил.
Прислали сообщение, что поменяли на будущее категорию в ветеринарной аптеке на Васильковской 16. Укрзооветпромпостач. Есть сайт . Милости просим с кэшбэком 20% на животные.
Киев.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 10:26
lel написав:
поменяли на будущее
А народ уже попал, по пробкам поездил. Требуем сорри бонус!
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Додано: Пон 25 тра, 2020 10:35
ukrprom2014 написав:
Требуем сорри бонус!
От кого?
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