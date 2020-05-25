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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1898189919001901

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 69
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
4%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
31
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
27
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 00:00

  stryzhko написав:
artem_1515 написав:Знатоки подскажите.... если я со счета Приват родственника на свой в Монобанк переведу СЕПом 35 тыс. грн их могут заблокировать? или лучше сделать с привата на приват а потом уже со своего привата на сой моно? Заранее Спасибо за ответы!
Перекази між власними рахунками блокують досить рідко. Тому другий варіант більш правильний. Хоча 100% гарантії ніхто не дасть.

Ваш ответ надо отправить в учебник «Как не надо отвечать, когда не знаешь как ответить»). Лишь бы что-то написать)))
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:03

Re: Monobank

lel написав:Сеть ветеринарных аптек, одна точно Животные - при покупке в другой, этой же сети-Краса и медицина. Кэшбэка 20% не видать. Горячка только на будущее обещает поменять категорию. Лотерея.
Лучше бы платил Симой.
Жуткие пробки -ремонты не дали доехать в проверенную аптеку.
Ещё и своими заплатил.
Прислали сообщение, что поменяли на будущее категорию в ветеринарной аптеке на Васильковской 16. Укрзооветпромпостач. Есть сайт . Милости просим с кэшбэком 20% на животные.
Киев.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:26

Re: Monobank

  lel написав:поменяли на будущее

А народ уже попал, по пробкам поездил. Требуем сорри бонус!
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:35

Re: Monobank

  ukrprom2014 написав:Требуем сорри бонус!

От кого?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 14:56

Re: Monobank

Monobank на пару с IBOX решил постричь лохов, при попытки пополнении выше 4999грн вылетает сообщение с 30 секундами отчета, продолжить операцию или перевести на благотворительность... с большой вероятностью при попытки внести больше 4999грм оставить деньги на благотворительность.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:12

  vpchelko написав:Monobank на пару с IBOX решил постричь лохов, при попытки пополнении выше 4999грн вылетает сообщение с 30 секундами отчета, продолжить операцию или перевести на благотворительность... с большой вероятностью при попытки внести больше 4999грм оставить деньги на благотворительность.

Это возникает в случае ручного ввода номера карты? Если да, то все по закону, надо авторизироваться.
Пробуйте авторизироваться по NFC в тумбе айбокса или самой картой в нем же.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:33

  vpchelko написав:Monobank на пару с IBOX решил постричь лохов, при попытки пополнении выше 4999грн вылетает сообщение с 30 секундами отчета, продолжить операцию или перевести на благотворительность... с большой вероятностью при попытки внести больше 4999грм оставить деньги на благотворительность.

у меня пару раз при пополнении тысяч на пять при завершении операции вырубался терминал, но после перезагрузки деньги на карте появились.
авторизировался картой.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:09

  vpchelko написав:Monobank на пару с IBOX решил постричь лохов, при попытки пополнении выше 4999грн вылетает сообщение с 30 секундами отчета, продолжить операцию или перевести на благотворительность... с большой вероятностью при попытки внести больше 4999грм оставить деньги на благотворительность.


Ну так "лохи" при разных вариантах авторизации (по номеру карты, NFC) в IBOX должны на экране видеть максимальную сумму пополнения (4999 или 50 000), или не смотря ни на что, вы решили испытать судьбу? Не понятно каким боком здесь Монобанк?
vladimir_smirnov_61
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:36

  Maksi2 написав:
  vpchelko написав:Monobank на пару с IBOX решил постричь лохов, при попытки пополнении выше 4999грн вылетает сообщение с 30 секундами отчета, продолжить операцию или перевести на благотворительность... с большой вероятностью при попытки внести больше 4999грм оставить деньги на благотворительность.

Это возникает в случае ручного ввода номера карты? Если да, то все по закону, надо авторизироваться.
Пробуйте авторизироваться по NFC в тумбе айбокса или самой картой в нем же.

Пополнял белую "виртуальную" карту.

Где в законе и в сообщении указывалось, что все что больше банк / терминал будет через 30 секунд простоя пробовать забрать себе / на благотворительность?
vpchelko
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