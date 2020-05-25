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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1899190019011902

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 69
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
4%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
31
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
27
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 06:58

  vpchelko написав:Пополнял белую "виртуальную" карту.

Где в законе и в сообщении указывалось, что все что больше банк / терминал будет через 30 секунд простоя пробовать забрать себе / на благотворительность?


Вспомнилась реклама: "Я езжу без шлема. И ни разу не попадал в аварию" (думаю, все видели).
От того, что Вы упрямо пытаетесь игнорировать принятый Закон о финмоне от 28.04.20, терминалы по-другому работать не станут.
Я лично уже эту школу раз прошел, больше не хочу :)
Учитесь на чужих ошибках... Не засовывайте за раз больше 4900 грн. Можно же в несколько приемов это делать...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 09:12

Искатель на такие суммы вообще желательно через отделение банка, чтобы потом волосы на голове не рвать :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:30

Re: Monobank

Олег Гороховский: «Мы блокируем около 20-30 карт в день»


https://minfin.com.ua/2020/05/26/458094 ... ski_260520
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:46

  stryzhko написав:Олег Гороховский: «Мы блокируем около 20-30 карт в день»


https://minfin.com.ua/2020/05/26/458094 ... ski_260520


І с ТАСом зупиняють співпрацю з 1 червня... Опля.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:59

Денежные переводы выше 5000 грн (получение)

Вопрос к знатокам.
Какая сейчас ситуация с получением валютных денежных переводов. Есть ли лимиты на ПОЛУЧЕНИЕ и какие.
Например, если я сама себе с эпэйсервиса американского брошу деньги денежным переводом (вроде они с Интелисервис работают) на наличное получение, то смогу ли получить наличными больше 185$ (экв. 5000 грн.) без открытия счёта в банке. Например, 2 к брошу, выдадут ли?
Если вопрос сложный, задам иначе, можно ли сейчас получить по Вестерн Юнион в Украине 1000 долларов США, или мониторят, морозят и мучают.
Благодарю за квалифицированный ответ знающих.
Antidaf
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:32

  jay2004 написав:
  stryzhko написав:Олег Гороховский: «Мы блокируем около 20-30 карт в день»


https://minfin.com.ua/2020/05/26/458094 ... ski_260520


І с ТАСом зупиняють співпрацю з 1 червня... Опля.


Значит шо-то не так с ТАС/УБ
newset
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:32

Re: Monobank

Може шото не так з Горохом?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:35

Кочевник та ну не.. это же Горох
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1230
З нами з: 08.04.14
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:40

Re: Monobank

Вряд ли такой проект как Моно бы отказался просто так от такого Укр гиганта ТАС.
Может УБ пылесосит депозы, и его скоро на плаху Фонду?
newset
 
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