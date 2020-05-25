Где в законе и в сообщении указывалось, что все что больше банк / терминал будет через 30 секунд простоя пробовать забрать себе / на благотворительность?
Вспомнилась реклама: "Я езжу без шлема. И ни разу не попадал в аварию" (думаю, все видели). От того, что Вы упрямо пытаетесь игнорировать принятый Закон о финмоне от 28.04.20, терминалы по-другому работать не станут. Я лично уже эту школу раз прошел, больше не хочу Учитесь на чужих ошибках... Не засовывайте за раз больше 4900 грн. Можно же в несколько приемов это делать...
Вопрос к знатокам. Какая сейчас ситуация с получением валютных денежных переводов. Есть ли лимиты на ПОЛУЧЕНИЕ и какие. Например, если я сама себе с эпэйсервиса американского брошу деньги денежным переводом (вроде они с Интелисервис работают) на наличное получение, то смогу ли получить наличными больше 185$ (экв. 5000 грн.) без открытия счёта в банке. Например, 2 к брошу, выдадут ли? Если вопрос сложный, задам иначе, можно ли сейчас получить по Вестерн Юнион в Украине 1000 долларов США, или мониторят, морозят и мучают. Благодарю за квалифицированный ответ знающих.