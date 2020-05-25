RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1900190119021903

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 69
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
4%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
31
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
27
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:08

  newset написав:Вряд ли такой проект как Моно бы отказался просто так от такого Укр гиганта ТАС.
Может УБ пылесосит депозы, и его скоро на плаху Фонду?

И что в том тазике такого "гигантского"? средний по размерам, жадный по комиссиям и глючный в приложении - половина таких банков у нас
Stringer
 
Повідомлень: 11151
З нами з: 23.01.13
Подякував: 320 раз.
Подякували: 1562 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:19

  Stringer написав:
  newset написав:Вряд ли такой проект как Моно бы отказался просто так от такого Укр гиганта ТАС.
Может УБ пылесосит депозы, и его скоро на плаху Фонду?

И что в том тазике такого "гигантского"? средний по размерам, жадный по комиссиям и глючный в приложении - половина таких банков у нас


Ну назовите еще мне такой один, кроме ПУМБа с украинским капиталом.
По моему весь банкинг с украинским капиталом давно уже казнили.
К ТАСу я равнодушен, но, считаю, что ТАС переживет еще не одного руководителя НБУ
newset
 
Повідомлень: 39
З нами з: 05.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:45

  newset написав:
  Stringer написав:
  newset написав:Вряд ли такой проект как Моно бы отказался просто так от такого Укр гиганта ТАС.
Может УБ пылесосит депозы, и его скоро на плаху Фонду?

И что в том тазике такого "гигантского"? средний по размерам, жадный по комиссиям и глючный в приложении - половина таких банков у нас


Ну назовите еще мне такой один, кроме ПУМБа с украинским капиталом.
По моему весь банкинг с украинским капиталом давно уже казнили.
К ТАСу я равнодушен, но, считаю, что ТАС переживет еще не одного руководителя НБУ

Какой "такой"? Это средний банк, который не входит даже в 10 крупных. Банк грант, пережил и переживет тоже ещё много руководителей нбу, но вы про такой банк даже не слышали
Stringer
 
Повідомлень: 11151
З нами з: 23.01.13
Подякував: 320 раз.
Подякували: 1562 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1900190119021903
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, omb, Sergion, STIGA, wig і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.