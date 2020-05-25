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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:08
newset написав:
Вряд ли такой проект как Моно бы отказался просто так от такого Укр гиганта ТАС.
Может УБ пылесосит депозы, и его скоро на плаху Фонду?
И что в том тазике такого "гигантского"? средний по размерам, жадный по комиссиям и глючный в приложении - половина таких банков у нас
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Додано: Вів 26 тра, 2020 13:19
Stringer написав: newset написав:
Вряд ли такой проект как Моно бы отказался просто так от такого Укр гиганта ТАС.
Может УБ пылесосит депозы, и его скоро на плаху Фонду?
И что в том тазике такого "гигантского"? средний по размерам, жадный по комиссиям и глючный в приложении - половина таких банков у нас
Ну назовите еще мне такой один, кроме ПУМБа с украинским капиталом.
По моему весь банкинг с украинским капиталом давно уже казнили.
К ТАСу я равнодушен, но, считаю, что ТАС переживет еще не одного руководителя НБУ
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Додано: Вів 26 тра, 2020 13:45
newset написав: Stringer написав: newset написав:
Вряд ли такой проект как Моно бы отказался просто так от такого Укр гиганта ТАС.
Может УБ пылесосит депозы, и его скоро на плаху Фонду?
И что в том тазике такого "гигантского"? средний по размерам, жадный по комиссиям и глючный в приложении - половина таких банков у нас
Ну назовите еще мне такой один, кроме ПУМБа с украинским капиталом.
По моему весь банкинг с украинским капиталом давно уже казнили.
К ТАСу я равнодушен, но, считаю, что ТАС переживет еще не одного руководителя НБУ
Какой "такой"? Это средний банк, который не входит даже в 10 крупных. Банк грант, пережил и переживет тоже ещё много руководителей нбу, но вы про такой банк даже не слышали
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