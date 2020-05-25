|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:08
newset написав:
Вряд ли такой проект как Моно бы отказался просто так от такого Укр гиганта ТАС.
Может УБ пылесосит депозы, и его скоро на плаху Фонду?
И что в том тазике такого "гигантского"? средний по размерам, жадный по комиссиям и глючный в приложении - половина таких банков у нас
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11153
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 320 раз.
- Подякували: 1562 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:19
Stringer написав: newset написав:
Вряд ли такой проект как Моно бы отказался просто так от такого Укр гиганта ТАС.
Может УБ пылесосит депозы, и его скоро на плаху Фонду?
И что в том тазике такого "гигантского"? средний по размерам, жадный по комиссиям и глючный в приложении - половина таких банков у нас
Ну назовите еще мне такой один, кроме ПУМБа с украинским капиталом.
По моему весь банкинг с украинским капиталом давно уже казнили.
К ТАСу я равнодушен, но, считаю, что ТАС переживет еще не одного руководителя НБУ
-
newset
-
-
- Повідомлень: 40
- З нами з: 05.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:45
newset написав: Stringer написав: newset написав:
Вряд ли такой проект как Моно бы отказался просто так от такого Укр гиганта ТАС.
Может УБ пылесосит депозы, и его скоро на плаху Фонду?
И что в том тазике такого "гигантского"? средний по размерам, жадный по комиссиям и глючный в приложении - половина таких банков у нас
Ну назовите еще мне такой один, кроме ПУМБа с украинским капиталом.
По моему весь банкинг с украинским капиталом давно уже казнили.
К ТАСу я равнодушен, но, считаю, что ТАС переживет еще не одного руководителя НБУ
Какой "такой"? Это средний банк, который не входит даже в 10 крупных. Банк грант, пережил и переживет тоже ещё много руководителей нбу, но вы про такой банк даже не слышали
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11153
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 320 раз.
- Подякували: 1562 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 26 тра, 2020 15:36
Stringer написав:
Какой "такой"? Это средний банк, который не входит даже в 10 крупных. Банк грант, пережил и переживет тоже ещё много руководителей нбу, но вы про такой банк даже не слышали
Так 10 крупных - ин / гос и ПУМБ))
Может яля Пивденный там где-то затусуется
-
newset
-
-
- Повідомлень: 40
- З нами з: 05.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 тра, 2020 15:40
newset написав:
Вряд ли такой проект как Моно бы отказался просто так от такого Укр гиганта ТАС.
Может УБ пылесосит депозы, и его скоро на плаху Фонду?
ТАС не выдает валюту с депозитов Моно, прикрываются тем, что "отделения не подкрепляют". Мне это прямым текстом в поддержке подтвердили. А ещё они мучали людей опросниками при суммах от 150к, превращая снятие депо в ад. Это не партнёр, это вредитель какой-то. Другой вопрос, что нужна замена. Уни есть не везде, А-Банка одного маловато.
-
Shustoff
-
-
- Повідомлень: 263
- З нами з: 01.11.16
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|