Додано: Вів 26 тра, 2020 17:11

Shustoff написав: ТАС не выдает валюту с депозитов Моно, прикрываются тем, что "отделения не подкрепляют". Мне это прямым текстом в поддержке подтвердили. А ещё они мучали людей опросниками при суммах от 150к, превращая снятие депо в ад. Это не партнёр, это вредитель какой-то. Другой вопрос, что нужна замена. Уни есть не везде, А-Банка одного маловато. ТАС не выдает валюту с депозитов Моно, прикрываются тем, что "отделения не подкрепляют". Мне это прямым текстом в поддержке подтвердили. А ещё они мучали людей опросниками при суммах от 150к, превращая снятие депо в ад. Это не партнёр, это вредитель какой-то. Другой вопрос, что нужна замена. Уни есть не везде, А-Банка одного маловато.

Читатели «Минфина» жалуются на сложности с получением наличных с депозита в сумме более 150 тыс. грн. В частности, в Таскомбанке. Почему так происходит, если закон о финмониторинге поднял планку операций до 400 тыс. грн?



Мы приняли решение с 1 июня отказаться от сотрудничества с этим партнером.



У нас останутся кассы Универсал Банка, А-Банка и сеть iBox, а с Таскомбанком больше работать не будем. Я приношу извинения всем клиентам, которые не получили ожидаемый уровень сервиса.

Существует ли месячный лимит для клиента?



Это очень индивидуально. Просто банк должен четко знать, что клиент имеет источники дохода, которые позволяют ему делать такие операции.



В среднем, как правило, у нас не возникнет вопросов, когда речь идет об оборотах порядка 400-500 тыс. в месяц. У нас работают специальные модели, по которым мы определяем клиентов, которые подпадают под финмониторинг.

Так Горох уже заявил, что с 1 июня, именно по этой причине, они разрывают партнёрство с Тазиком.Там правда есть и такие перлы как.Но свини, то знают что это враньё.