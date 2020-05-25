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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1900190119021903

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 69
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
4%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
31
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
27
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:08

  newset написав:Вряд ли такой проект как Моно бы отказался просто так от такого Укр гиганта ТАС.
Может УБ пылесосит депозы, и его скоро на плаху Фонду?

И что в том тазике такого "гигантского"? средний по размерам, жадный по комиссиям и глючный в приложении - половина таких банков у нас
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:19

  Stringer написав:
  newset написав:Вряд ли такой проект как Моно бы отказался просто так от такого Укр гиганта ТАС.
Может УБ пылесосит депозы, и его скоро на плаху Фонду?

И что в том тазике такого "гигантского"? средний по размерам, жадный по комиссиям и глючный в приложении - половина таких банков у нас


Ну назовите еще мне такой один, кроме ПУМБа с украинским капиталом.
По моему весь банкинг с украинским капиталом давно уже казнили.
К ТАСу я равнодушен, но, считаю, что ТАС переживет еще не одного руководителя НБУ
newset
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:45

  newset написав:
  Stringer написав:
  newset написав:Вряд ли такой проект как Моно бы отказался просто так от такого Укр гиганта ТАС.
Может УБ пылесосит депозы, и его скоро на плаху Фонду?

И что в том тазике такого "гигантского"? средний по размерам, жадный по комиссиям и глючный в приложении - половина таких банков у нас


Ну назовите еще мне такой один, кроме ПУМБа с украинским капиталом.
По моему весь банкинг с украинским капиталом давно уже казнили.
К ТАСу я равнодушен, но, считаю, что ТАС переживет еще не одного руководителя НБУ

Какой "такой"? Это средний банк, который не входит даже в 10 крупных. Банк грант, пережил и переживет тоже ещё много руководителей нбу, но вы про такой банк даже не слышали
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:36

  Stringer написав:Какой "такой"? Это средний банк, который не входит даже в 10 крупных. Банк грант, пережил и переживет тоже ещё много руководителей нбу, но вы про такой банк даже не слышали


Так 10 крупных - ин / гос и ПУМБ))
Может яля Пивденный там где-то затусуется
newset
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:40

  newset написав:Вряд ли такой проект как Моно бы отказался просто так от такого Укр гиганта ТАС.
Может УБ пылесосит депозы, и его скоро на плаху Фонду?

ТАС не выдает валюту с депозитов Моно, прикрываются тем, что "отделения не подкрепляют". Мне это прямым текстом в поддержке подтвердили. А ещё они мучали людей опросниками при суммах от 150к, превращая снятие депо в ад. Это не партнёр, это вредитель какой-то. Другой вопрос, что нужна замена. Уни есть не везде, А-Банка одного маловато.
Shustoff
 
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После Глюка с оплатой деньги вернулись через час. Все ок.
Востаннє редагувалось Stargazer212 в Вів 26 тра, 2020 16:22, всього редагувалось 1 раз.
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:10

  Shustoff написав:
  newset написав:Вряд ли такой проект как Моно бы отказался просто так от такого Укр гиганта ТАС.
Может УБ пылесосит депозы, и его скоро на плаху Фонду?

ТАС не выдает валюту с депозитов Моно, прикрываются тем, что "отделения не подкрепляют". Мне это прямым текстом в поддержке подтвердили. А ещё они мучали людей опросниками при суммах от 150к, превращая снятие депо в ад. Это не партнёр, это вредитель какой-то. Другой вопрос, что нужна замена. Уни есть не везде, А-Банка одного маловато.

Подтверждаю ТАС в регионах чудит конкретно
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:11

  Shustoff написав:ТАС не выдает валюту с депозитов Моно, прикрываются тем, что "отделения не подкрепляют". Мне это прямым текстом в поддержке подтвердили. А ещё они мучали людей опросниками при суммах от 150к, превращая снятие депо в ад. Это не партнёр, это вредитель какой-то. Другой вопрос, что нужна замена. Уни есть не везде, А-Банка одного маловато.

Так Горох уже заявил, что с 1 июня, именно по этой причине, они разрывают партнёрство с Тазиком.
https://minfin.com.ua/2020/05/26/45809452/
Читатели «Минфина» жалуются на сложности с получением наличных с депозита в сумме более 150 тыс. грн. В частности, в Таскомбанке. Почему так происходит, если закон о финмониторинге поднял планку операций до 400 тыс. грн?

Мы приняли решение с 1 июня отказаться от сотрудничества с этим партнером.

У нас останутся кассы Универсал Банка, А-Банка и сеть iBox, а с Таскомбанком больше работать не будем. Я приношу извинения всем клиентам, которые не получили ожидаемый уровень сервиса.

Там правда есть и такие перлы как.
Существует ли месячный лимит для клиента?

Это очень индивидуально. Просто банк должен четко знать, что клиент имеет источники дохода, которые позволяют ему делать такие операции.

В среднем, как правило, у нас не возникнет вопросов, когда речь идет об оборотах порядка 400-500 тыс. в месяц. У нас работают специальные модели, по которым мы определяем клиентов, которые подпадают под финмониторинг.

Но свини, то знают что это враньё. :D
Востаннє редагувалось Фантом в Вів 26 тра, 2020 17:13, всього редагувалось 3 разів.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:12

  vpchelko написав:Пополнял белую "виртуальную" карту.

Где в законе и в сообщении указывалось, что все что больше банк / терминал будет через 30 секунд простоя пробовать забрать себе / на благотворительность?

Та я не про это, я про то чтоб у вас получилось пополнить карту в айбоксе на сумму более 5000 грн, а не про гойскую благотворительность и загон оленей. Как насчет того чтобы, добавить эту белую, виртуальную, карту, в Google pay, затем подойдя к тумбе айбокса, приложить телефон к NFC ридеру, авторизироваться таким образом, (по белой вирт карте) и пополнить ее счет на сумму от 5000 грн и выше. Есть желание попробовать это и отписаться тут о результатах?
Maksi2
 
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