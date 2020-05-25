newset написав:Вряд ли такой проект как Моно бы отказался просто так от такого Укр гиганта ТАС. Может УБ пылесосит депозы, и его скоро на плаху Фонду?
И что в том тазике такого "гигантского"? средний по размерам, жадный по комиссиям и глючный в приложении - половина таких банков у нас
Ну назовите еще мне такой один, кроме ПУМБа с украинским капиталом. По моему весь банкинг с украинским капиталом давно уже казнили. К ТАСу я равнодушен, но, считаю, что ТАС переживет еще не одного руководителя НБУ
newset написав:Вряд ли такой проект как Моно бы отказался просто так от такого Укр гиганта ТАС. Может УБ пылесосит депозы, и его скоро на плаху Фонду?
И что в том тазике такого "гигантского"? средний по размерам, жадный по комиссиям и глючный в приложении - половина таких банков у нас
Ну назовите еще мне такой один, кроме ПУМБа с украинским капиталом. По моему весь банкинг с украинским капиталом давно уже казнили. К ТАСу я равнодушен, но, считаю, что ТАС переживет еще не одного руководителя НБУ
Какой "такой"? Это средний банк, который не входит даже в 10 крупных. Банк грант, пережил и переживет тоже ещё много руководителей нбу, но вы про такой банк даже не слышали
newset написав:Вряд ли такой проект как Моно бы отказался просто так от такого Укр гиганта ТАС. Может УБ пылесосит депозы, и его скоро на плаху Фонду?
ТАС не выдает валюту с депозитов Моно, прикрываются тем, что "отделения не подкрепляют". Мне это прямым текстом в поддержке подтвердили. А ещё они мучали людей опросниками при суммах от 150к, превращая снятие депо в ад. Это не партнёр, это вредитель какой-то. Другой вопрос, что нужна замена. Уни есть не везде, А-Банка одного маловато.
newset написав:Вряд ли такой проект как Моно бы отказался просто так от такого Укр гиганта ТАС. Может УБ пылесосит депозы, и его скоро на плаху Фонду?
ТАС не выдает валюту с депозитов Моно, прикрываются тем, что "отделения не подкрепляют". Мне это прямым текстом в поддержке подтвердили. А ещё они мучали людей опросниками при суммах от 150к, превращая снятие депо в ад. Это не партнёр, это вредитель какой-то. Другой вопрос, что нужна замена. Уни есть не везде, А-Банка одного маловато.
Подтверждаю ТАС в регионах чудит конкретно
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Shustoff написав:ТАС не выдает валюту с депозитов Моно, прикрываются тем, что "отделения не подкрепляют". Мне это прямым текстом в поддержке подтвердили. А ещё они мучали людей опросниками при суммах от 150к, превращая снятие депо в ад. Это не партнёр, это вредитель какой-то. Другой вопрос, что нужна замена. Уни есть не везде, А-Банка одного маловато.
Читатели «Минфина» жалуются на сложности с получением наличных с депозита в сумме более 150 тыс. грн. В частности, в Таскомбанке. Почему так происходит, если закон о финмониторинге поднял планку операций до 400 тыс. грн?
Мы приняли решение с 1 июня отказаться от сотрудничества с этим партнером.
У нас останутся кассы Универсал Банка, А-Банка и сеть iBox, а с Таскомбанком больше работать не будем. Я приношу извинения всем клиентам, которые не получили ожидаемый уровень сервиса.
Там правда есть и такие перлы как.
Существует ли месячный лимит для клиента?
Это очень индивидуально. Просто банк должен четко знать, что клиент имеет источники дохода, которые позволяют ему делать такие операции.
В среднем, как правило, у нас не возникнет вопросов, когда речь идет об оборотах порядка 400-500 тыс. в месяц. У нас работают специальные модели, по которым мы определяем клиентов, которые подпадают под финмониторинг.
Но свини, то знают что это враньё.
Востаннє редагувалось Фантом в Вів 26 тра, 2020 17:13, всього редагувалось 3 разів.
Где в законе и в сообщении указывалось, что все что больше банк / терминал будет через 30 секунд простоя пробовать забрать себе / на благотворительность?
Та я не про это, я про то чтоб у вас получилось пополнить карту в айбоксе на сумму более 5000 грн, а не про гойскую благотворительность и загон оленей. Как насчет того чтобы, добавить эту белую, виртуальную, карту, в Google pay, затем подойдя к тумбе айбокса, приложить телефон к NFC ридеру, авторизироваться таким образом, (по белой вирт карте) и пополнить ее счет на сумму от 5000 грн и выше. Есть желание попробовать это и отписаться тут о результатах?