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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 тра, 2020 17:42
ukrprom2014 написав: velvet написав:
Подтверждаю ТАС в регионах чудит конкретно
И Универсал, и ТАС - банки Тигипка. Странно что действую они по разному.
Менеджмент разный.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 18:03
Maksi2 написав: vpchelko написав:
Пополнял белую "виртуальную" карту.
Где в законе и в сообщении указывалось, что все что больше банк / терминал будет через 30 секунд простоя пробовать забрать себе / на благотворительность?
Та я не про это, я про то чтоб у вас получилось пополнить карту в айбоксе на сумму более 5000 грн, а не про гойскую благотворительность и загон оленей. Как насчет того чтобы, добавить эту белую, виртуальную, карту, в Google pay, затем подойдя к тумбе айбокса, приложить телефон к NFC ридеру, авторизироваться таким образом, (по белой вирт карте) и пополнить ее счет на сумму от 5000 грн и выше. Есть желание попробовать это и отписаться тут о результатах?
Да я нищеброд, нет телефона с НФЦ.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 18:32
jay2004 написав:
І с ТАСом зупиняють співпрацю з 1 червня... Опля.
Баба з воза - кобилі легше.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 20:00
rollo написав: jay2004 написав:
І с ТАСом зупиняють співпрацю з 1 червня... Опля.
Баба з воза - кобилі легше.
колесам теж
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Вів 26 тра, 2020 20:53
Монобанк сегодня не выплатил % по депозиту, кто еще с таким столкнулся?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 21:32
Maksi2 написав: vpchelko написав:
Пополнял белую "виртуальную" карту.
Где в законе и в сообщении указывалось, что все что больше банк / терминал будет через 30 секунд простоя пробовать забрать себе / на благотворительность?
Та я не про это, я про то чтоб у вас получилось пополнить карту в айбоксе на сумму более 5000 грн, а не про гойскую благотворительность и загон оленей. Как насчет того чтобы, добавить эту белую, виртуальную, карту, в Google pay, затем подойдя к тумбе айбокса, приложить телефон к NFC ридеру, авторизироваться таким образом, (по белой вирт карте) и пополнить ее счет на сумму от 5000 грн и выше. Есть желание попробовать это и отписаться тут о результатах?
Если что, я именно так делал в начале прошлой недели - все получилось с суммой более 5 тыс.
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