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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 тра, 2020 17:42
ukrprom2014 написав: velvet написав:
Подтверждаю ТАС в регионах чудит конкретно
И Универсал, и ТАС - банки Тигипка. Странно что действую они по разному.
Менеджмент разный.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 18:03
Maksi2 написав: vpchelko написав:
Пополнял белую "виртуальную" карту.
Где в законе и в сообщении указывалось, что все что больше банк / терминал будет через 30 секунд простоя пробовать забрать себе / на благотворительность?
Та я не про это, я про то чтоб у вас получилось пополнить карту в айбоксе на сумму более 5000 грн, а не про гойскую благотворительность и загон оленей. Как насчет того чтобы, добавить эту белую, виртуальную, карту, в Google pay, затем подойдя к тумбе айбокса, приложить телефон к NFC ридеру, авторизироваться таким образом, (по белой вирт карте) и пополнить ее счет на сумму от 5000 грн и выше. Есть желание попробовать это и отписаться тут о результатах?
Да я нищеброд, нет телефона с НФЦ.
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vpchelko
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Додано: Вів 26 тра, 2020 18:32
jay2004 написав:
І с ТАСом зупиняють співпрацю з 1 червня... Опля.
Баба з воза - кобилі легше.
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rollo
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Додано: Вів 26 тра, 2020 20:00
rollo написав: jay2004 написав:
І с ТАСом зупиняють співпрацю з 1 червня... Опля.
Баба з воза - кобилі легше.
колесам теж
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Вів 26 тра, 2020 20:53
Монобанк сегодня не выплатил % по депозиту, кто еще с таким столкнулся?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
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акет
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Додано: Вів 26 тра, 2020 21:32
Maksi2 написав: vpchelko написав:
Пополнял белую "виртуальную" карту.
Где в законе и в сообщении указывалось, что все что больше банк / терминал будет через 30 секунд простоя пробовать забрать себе / на благотворительность?
Та я не про это, я про то чтоб у вас получилось пополнить карту в айбоксе на сумму более 5000 грн, а не про гойскую благотворительность и загон оленей. Как насчет того чтобы, добавить эту белую, виртуальную, карту, в Google pay, затем подойдя к тумбе айбокса, приложить телефон к NFC ридеру, авторизироваться таким образом, (по белой вирт карте) и пополнить ее счет на сумму от 5000 грн и выше. Есть желание попробовать это и отписаться тут о результатах?
Если что, я именно так делал в начале прошлой недели - все получилось с суммой более 5 тыс.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 00:15
акет написав:
Монобанк сегодня не выплатил % по депозиту, кто еще с таким столкнулся?
мені сьогодні виплатив по доларовому депо без проблем
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Sain_повернувся
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Додано: Сер 27 тра, 2020 00:20
Shustoff написав: newset написав:
Вряд ли такой проект как Моно бы отказался просто так от такого Укр гиганта ТАС.
Может УБ пылесосит депозы, и его скоро на плаху Фонду?
ТАС не выдает валюту с депозитов Моно, прикрываются тем, что "отделения не подкрепляют". Мне это прямым текстом в поддержке подтвердили. А ещё они мучали людей опросниками при суммах от 150к, превращая снятие депо в ад. Это не партнёр, это вредитель какой-то. Другой вопрос, что нужна замена. Уни есть не везде, А-Банка одного маловато.
В березні-квітні ТАС вимагав джерело походження коштів при знятті з депо монобанка 550к грн (20 тис у.о.), тому прийшлось знімати в Абанку. Крім того, поповнення депо в ТАСі у мене зайняло майже 1,5 години через некомпетентних робітників, в Абанку - до 10 хв
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Додано: Сер 27 тра, 2020 00:49
Цікаво, що Тігіпку простіше дати заробити партнерам-конкурентам ніж дати вказівку провести муштру у іншому своєму банчику.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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