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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 70
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
4%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
31
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
28
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:42

  ukrprom2014 написав:
  velvet написав:Подтверждаю ТАС в регионах чудит конкретно

И Универсал, и ТАС - банки Тигипка. Странно что действую они по разному.

Менеджмент разный.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:03

  Maksi2 написав:
  vpchelko написав:Пополнял белую "виртуальную" карту.

Где в законе и в сообщении указывалось, что все что больше банк / терминал будет через 30 секунд простоя пробовать забрать себе / на благотворительность?

Та я не про это, я про то чтоб у вас получилось пополнить карту в айбоксе на сумму более 5000 грн, а не про гойскую благотворительность и загон оленей. Как насчет того чтобы, добавить эту белую, виртуальную, карту, в Google pay, затем подойдя к тумбе айбокса, приложить телефон к NFC ридеру, авторизироваться таким образом, (по белой вирт карте) и пополнить ее счет на сумму от 5000 грн и выше. Есть желание попробовать это и отписаться тут о результатах?

Да я нищеброд, нет телефона с НФЦ.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:32

  jay2004 написав:І с ТАСом зупиняють співпрацю з 1 червня... Опля.

Баба з воза - кобилі легше. :)
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 20:00

  rollo написав:
  jay2004 написав:І с ТАСом зупиняють співпрацю з 1 червня... Опля.

Баба з воза - кобилі легше. :)

колесам теж
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 20:53

Re: Monobank

Монобанк сегодня не выплатил % по депозиту, кто еще с таким столкнулся?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:32

  Maksi2 написав:
  vpchelko написав:Пополнял белую "виртуальную" карту.

Где в законе и в сообщении указывалось, что все что больше банк / терминал будет через 30 секунд простоя пробовать забрать себе / на благотворительность?

Та я не про это, я про то чтоб у вас получилось пополнить карту в айбоксе на сумму более 5000 грн, а не про гойскую благотворительность и загон оленей. Как насчет того чтобы, добавить эту белую, виртуальную, карту, в Google pay, затем подойдя к тумбе айбокса, приложить телефон к NFC ридеру, авторизироваться таким образом, (по белой вирт карте) и пополнить ее счет на сумму от 5000 грн и выше. Есть желание попробовать это и отписаться тут о результатах?


Если что, я именно так делал в начале прошлой недели - все получилось с суммой более 5 тыс. :D
AVF
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:15

  акет написав:Монобанк сегодня не выплатил % по депозиту, кто еще с таким столкнулся?

мені сьогодні виплатив по доларовому депо без проблем
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:20

  Shustoff написав:
  newset написав:Вряд ли такой проект как Моно бы отказался просто так от такого Укр гиганта ТАС.
Может УБ пылесосит депозы, и его скоро на плаху Фонду?

ТАС не выдает валюту с депозитов Моно, прикрываются тем, что "отделения не подкрепляют". Мне это прямым текстом в поддержке подтвердили. А ещё они мучали людей опросниками при суммах от 150к, превращая снятие депо в ад. Это не партнёр, это вредитель какой-то. Другой вопрос, что нужна замена. Уни есть не везде, А-Банка одного маловато.

В березні-квітні ТАС вимагав джерело походження коштів при знятті з депо монобанка 550к грн (20 тис у.о.), тому прийшлось знімати в Абанку. Крім того, поповнення депо в ТАСі у мене зайняло майже 1,5 години через некомпетентних робітників, в Абанку - до 10 хв
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:49

Цікаво, що Тігіпку простіше дати заробити партнерам-конкурентам ніж дати вказівку провести муштру у іншому своєму банчику.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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