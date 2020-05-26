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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 70
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
4%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
31
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
28
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 07:53

Re: Monobank

Искатель написав:Насчет ухода от ТАСа и "будем работать через Универсал и А-банк".
Немного зная Сергея Леонидовича (еще по Привату), он никогда ничего не делает просто так. Универсал и ТАС - это два кармана одного пиджака, не забываем об этом. А Моно - внутренний карман того же пиджака.
Подобное заявление - скорее попытка перевести клиентов на А-банк, прощупать его "на вшивость" и не только. Не удивлюсь, если в планах у СЛТ - покупка А-банка у братьев Суркисов.
В планах покупка ещё банков, именно не одного. Правда, каких именно точно не знаю
Faceless
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