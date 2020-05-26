Искатель написав:Насчет ухода от ТАСа и "будем работать через Универсал и А-банк".
Немного зная Сергея Леонидовича (еще по Привату), он никогда ничего не делает просто так. Универсал и ТАС - это два кармана одного пиджака, не забываем об этом. А Моно - внутренний карман того же пиджака.
Подобное заявление - скорее попытка перевести клиентов на А-банк, прощупать его "на вшивость" и не только. Не удивлюсь, если в планах у СЛТ - покупка А-банка у братьев Суркисов.
В планах покупка ещё банков, именно не одного. Правда, каких именно точно не знаю