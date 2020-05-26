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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 тра, 2020 07:53
Искатель написав:Насчет ухода от ТАСа и "будем работать через Универсал и А-банк".
Немного зная Сергея Леонидовича (еще по Привату), он никогда ничего не делает просто так. Универсал и ТАС - это два кармана одного пиджака, не забываем об этом. А Моно - внутренний карман того же пиджака.
Подобное заявление - скорее попытка перевести клиентов на А-банк, прощупать его "на вшивость" и не только. Не удивлюсь, если в планах у СЛТ - покупка А-банка у братьев Суркисов.
В планах покупка ещё банков, именно не одного. Правда, каких именно точно не знаю
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Faceless
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Додано: Сер 27 тра, 2020 09:23
Искатель написав:
Насчет ухода от ТАСа и "будем работать через Универсал и А-банк".
Немного зная Сергея Леонидовича (еще по Привату), он никогда ничего не делает просто так. Универсал и ТАС - это два кармана одного пиджака, не забываем об этом. А Моно - внутренний карман того же пиджака.
Подобное заявление - скорее попытка перевести клиентов на А-банк, прощупать его "на вшивость" и не только. Не удивлюсь, если в планах у СЛТ - покупка А-банка у братьев Суркисов.
где логика? поставлять клиентов в чужой банк, потенциально нарастить ему клиентскую базу и увеличить стоимость покупки ради чего? чтоб потом на минфине или финансуа отзывы почитать ?
Skiw
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Skiw
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Додано: Сер 27 тра, 2020 09:37
Skiw тем более, что у А-банка отделений с гулькин нос
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Сер 27 тра, 2020 09:40
omb написав:Skiw
тем более, что у А-банка отделений с гулькин нос
с гулькин нос? с чем вы сравниваете?
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mephala
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Додано: Сер 27 тра, 2020 09:41
omb написав:Skiw
тем более, что у А-банка отделений с гулькин нос
Та ладно. В Виннице. 2 отделения ТАСа (второе только полгода назад открылось), 0 отделений Универсала и 8 отделений Абанка. Больше только у Привата и Ощада.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 27 тра, 2020 09:50
omb написав:Skiw
тем более, что у А-банка отделений с гулькин нос
ТОП 10 по отделениям. В порядке убывания.
АТ "Ощадбанк"
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
АТ "УКРСИББАНК"
АБ "УКРГАЗБАНК"
АТ "АЛЬФА-БАНК"
АТ "А - БАНК"
АТ "ПУМБ"
АТ "МЕГАБАНК"
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
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mephala
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Додано: Сер 27 тра, 2020 09:57
mephala странно.. просто где мне удобно ничего рядом нет
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Сер 27 тра, 2020 09:59
мурня какая-то
шо? > пумбы?
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