Искатель написав:Насчет ухода от ТАСа и "будем работать через Универсал и А-банк". Немного зная Сергея Леонидовича (еще по Привату), он никогда ничего не делает просто так. Универсал и ТАС - это два кармана одного пиджака, не забываем об этом. А Моно - внутренний карман того же пиджака. Подобное заявление - скорее попытка перевести клиентов на А-банк, прощупать его "на вшивость" и не только. Не удивлюсь, если в планах у СЛТ - покупка А-банка у братьев Суркисов.
В планах покупка ещё банков, именно не одного. Правда, каких именно точно не знаю
Искатель написав:Насчет ухода от ТАСа и "будем работать через Универсал и А-банк". Немного зная Сергея Леонидовича (еще по Привату), он никогда ничего не делает просто так. Универсал и ТАС - это два кармана одного пиджака, не забываем об этом. А Моно - внутренний карман того же пиджака. Подобное заявление - скорее попытка перевести клиентов на А-банк, прощупать его "на вшивость" и не только. Не удивлюсь, если в планах у СЛТ - покупка А-банка у братьев Суркисов.
где логика? поставлять клиентов в чужой банк, потенциально нарастить ему клиентскую базу и увеличить стоимость покупки ради чего? чтоб потом на минфине или финансуа отзывы почитать ?
Нацбанк в лютому 2018 року оштрафував ТАСкомбанк на 6,08 млн грн за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. Крім цього, регулятор прийняв рішення про невідповідність глави правління ТАСкомбанку Катерини Мелеш і відповідальною за фінансовий моніторинг Марини Сокової вимогам законодавства.
Вот поэтому ТАС и стал параноиком по ФМ. Новый закон по ФМ (вступил в действие 28.04.2020) приносит еще больше геморроя и головняка банкам. Все это они будут перекладывать на наши с вами плечи. Готовьте документы, господа, подтверждающие ваш доход, крупные траты и т.д.