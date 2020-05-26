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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1903190419051906

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 70
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
4%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
31
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
28
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:37

  mephala написав:
  omb написав:Skiw тем более, что у А-банка отделений с гулькин нос


с гулькин нос? с чем вы сравниваете?



http://prntscr.com/soq1k0

інфа із НБУ, секція I-2020
https://bank.gov.ua/ua/statistic/superv ... ervision#5
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:52

  alex_2013 написав:Это только первый звонок.
Все проблема в долбанном фин.моне.
ТАС банк недавно очень крепко НБУ тр$#@л за фин.мон. Все закончилось миллионным штрафом и увольнением зам.преда, ответственного за ФМ.

https://www.epravda.com.ua/news/2019/02/1/644879/
Нацбанк в лютому 2018 року оштрафував ТАСкомбанк на 6,08 млн грн за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. Крім цього, регулятор прийняв рішення про невідповідність глави правління ТАСкомбанку Катерини Мелеш і відповідальною за фінансовий моніторинг Марини Сокової вимогам законодавства.


Вот поэтому ТАС и стал параноиком по ФМ.
Новый закон по ФМ (вступил в действие 28.04.2020) приносит еще больше геморроя и головняка банкам. Все это они будут перекладывать на наши с вами плечи.
Готовьте документы, господа, подтверждающие ваш доход, крупные траты и т.д.


Банк Форвард до 380к мониторинга нету через кассу, по крайней мере не расстреливают.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:50

proftpd66
То, что вы на воле, это не ваша заслуга, а чья-то недоработка. :mrgreen: :mrgreen:
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:14

Re: Monobank

lel написав:
lel написав:Сеть ветеринарных аптек, одна точно Животные - при покупке в другой, этой же сети-Краса и медицина. Кэшбэка 20% не видать. Горячка только на будущее обещает поменять категорию. Лотерея.
Лучше бы платил Симой.
Жуткие пробки -ремонты не дали доехать в проверенную аптеку.
Ещё и своими заплатил.
Прислали сообщение, что поменяли на будущее категорию в ветеринарной аптеке на Васильковской 16. Укрзооветпромпостач. Есть сайт . Милости просим с кэшбэком 20% на животные.
Киев.
Подскажите, где ещё можно для меньших прикупить с кишмышем? Лапусик?
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:21

  alex_2013 написав:Новый закон по ФМ (вступил в действие 28.04.2020) приносит еще больше геморроя и головняка банкам. Все это они будут перекладывать на наши с вами плечи.
Готовьте документы, господа, подтверждающие ваш доход, крупные траты и т.д.

Наоборот, головняка должно стать меньше. По крайней мере, для клиентов, не превышаюших новый порог 400 тыс.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:41

  vpchelko написав:
  Maksi2 написав:..добавить виртуальную карту в Google pay..

Да я нищеброд, нет телефона с НФЦ.

Таким образом можно было бы виртуальную карту, физически авторизировать в айбоксе по NFC, и пополнять на любую сумму, лайфхак типа )
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