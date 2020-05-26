alex_2013 написав:Это только первый звонок. Все проблема в долбанном фин.моне. ТАС банк недавно очень крепко НБУ тр$#@л за фин.мон. Все закончилось миллионным штрафом и увольнением зам.преда, ответственного за ФМ.
Нацбанк в лютому 2018 року оштрафував ТАСкомбанк на 6,08 млн грн за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. Крім цього, регулятор прийняв рішення про невідповідність глави правління ТАСкомбанку Катерини Мелеш і відповідальною за фінансовий моніторинг Марини Сокової вимогам законодавства.
Вот поэтому ТАС и стал параноиком по ФМ. Новый закон по ФМ (вступил в действие 28.04.2020) приносит еще больше геморроя и головняка банкам. Все это они будут перекладывать на наши с вами плечи. Готовьте документы, господа, подтверждающие ваш доход, крупные траты и т.д.
Банк Форвард до 380к мониторинга нету через кассу, по крайней мере не расстреливают.
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lel написав:Сеть ветеринарных аптек, одна точно Животные - при покупке в другой, этой же сети-Краса и медицина. Кэшбэка 20% не видать. Горячка только на будущее обещает поменять категорию. Лотерея. Лучше бы платил Симой. Жуткие пробки -ремонты не дали доехать в проверенную аптеку. Ещё и своими заплатил.
Прислали сообщение, что поменяли на будущее категорию в ветеринарной аптеке на Васильковской 16. Укрзооветпромпостач. Есть сайт . Милости просим с кэшбэком 20% на животные. Киев.
Подскажите, где ещё можно для меньших прикупить с кишмышем? Лапусик?
alex_2013 написав:Новый закон по ФМ (вступил в действие 28.04.2020) приносит еще больше геморроя и головняка банкам. Все это они будут перекладывать на наши с вами плечи. Готовьте документы, господа, подтверждающие ваш доход, крупные траты и т.д.
Наоборот, головняка должно стать меньше. По крайней мере, для клиентов, не превышаюших новый порог 400 тыс.