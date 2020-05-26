Нацбанк в лютому 2018 року оштрафував ТАСкомбанк на 6,08 млн грн за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. Крім цього, регулятор прийняв рішення про невідповідність глави правління ТАСкомбанку Катерини Мелеш і відповідальною за фінансовий моніторинг Марини Сокової вимогам законодавства.

Это только первый звонок.Все проблема в долбанном фин.моне.ТАС банк недавно очень крепко НБУ тр$#@л за фин.мон. Все закончилось миллионным штрафом и увольнением зам.преда, ответственного за ФМ.Вот поэтому ТАС и стал параноиком по ФМ.Новый закон по ФМ (вступил в действие 28.04.2020) приносит еще больше геморроя и головняка банкам. Все это они будут перекладывать на наши с вами плечи.Готовьте документы, господа, подтверждающие ваш доход, крупные траты и т.д.