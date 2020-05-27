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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1904190519061907

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 70
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
4%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
31
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
28
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 08:56

Коллеги, кто знает - какой mcc в Каприкорне?
la9
 
Повідомлень: 1791
З нами з: 02.07.09
Подякував: 331 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:21

Re: Monobank

la9
В конце 2018 (я тогда там в первый и последний раз закупался) была категория "другое"
Amid
 
Повідомлень: 1240
З нами з: 12.06.08
Подякував: 141 раз.
Подякували: 232 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:25

Якщо у Фокстроті обміняти окешбечений Монею товар на дешевший(-200грн) то ця сума вернеться на карту і кешбек уйде в мінус(кб вже вивів)?

п.с. це ніяка не схема - просто передумали
KVV
 
Повідомлень: 412
З нами з: 29.11.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:28

  KVV написав:Якщо у Фокстроті обміняти окешбечений Монею товар на дешевший(-200грн) то ця сума вернеться на карту і кешбек уйде в мінус(кб вже вивів)?

п.с. це ніяка не схема - просто передумали

Да, саме так
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 492
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1465 раз.
Подякували: 109 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:32

  ramzes4 написав:Да, саме так

І що робити з тим мінусом? Чи зніметься з тих 200, що повернуться?
KVV
 
Повідомлень: 412
З нами з: 29.11.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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  #<1 ... 1904190519061907
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