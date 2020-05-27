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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1904190519061907

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 70
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
4%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
31
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
28
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 08:56

Коллеги, кто знает - какой mcc в Каприкорне?
la9
 
Повідомлень: 1793
З нами з: 02.07.09
Подякував: 331 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:21

Re: Monobank

la9
В конце 2018 (я тогда там в первый и последний раз закупался) была категория "другое"
Amid
 
Повідомлень: 1240
З нами з: 12.06.08
Подякував: 141 раз.
Подякували: 232 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:25

Якщо у Фокстроті обміняти окешбечений Монею товар на дешевший(-200грн) то ця сума вернеться на карту і кешбек уйде в мінус(кб вже вивів)?

п.с. це ніяка не схема - просто передумали
KVV
 
Повідомлень: 413
З нами з: 29.11.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:28

  KVV написав:Якщо у Фокстроті обміняти окешбечений Монею товар на дешевший(-200грн) то ця сума вернеться на карту і кешбек уйде в мінус(кб вже вивів)?

п.с. це ніяка не схема - просто передумали

Да, саме так
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлень: 493
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1465 раз.
Подякували: 109 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:32

  ramzes4 написав:Да, саме так

І що робити з тим мінусом? Чи зніметься з тих 200, що повернуться?
KVV
 
Повідомлень: 413
З нами з: 29.11.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:06

KVV нічого не робити.
Він перекриється кешбеком за інші покупки. Або не перекриється :)
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлень: 493
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1465 раз.
Подякували: 109 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:42

  KVV написав:
  ramzes4 написав:Да, саме так

І що робити з тим мінусом? Чи зніметься з тих 200, що повернуться?
Интересно, а что ты с ним сможешь сделать? :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1249
З нами з: 08.04.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:50

  la9 написав:Коллеги, кто знает - какой mcc в Каприкорне?

5941 на приватовском терминале. Терминалов несколько
la9
 
Повідомлень: 1793
З нами з: 02.07.09
Подякував: 331 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:29

Через NFC Google pay кешбеку не дають?
ricardo
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Повідомлень: 454
З нами з: 20.03.09
Подякував: 316 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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  #<1 ... 1904190519061907
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