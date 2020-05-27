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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 тра, 2020 08:56
Коллеги, кто знает - какой mcc в Каприкорне?
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la9
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Додано: Чет 28 тра, 2020 09:21
la9
В конце 2018 (я тогда там в первый и последний раз закупался) была категория "другое"
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Amid
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Додано: Чет 28 тра, 2020 11:25
Якщо у Фокстроті обміняти окешбечений Монею товар на дешевший(-200грн) то ця сума вернеться на карту і кешбек уйде в мінус(кб вже вивів)?
п.с. це ніяка не схема - просто передумали
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KVV
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Додано: Чет 28 тра, 2020 11:28
KVV написав:
Якщо у Фокстроті обміняти окешбечений Монею товар на дешевший(-200грн) то ця сума вернеться на карту і кешбек уйде в мінус(кб вже вивів)?
п.с. це ніяка не схема - просто передумали
Да, саме так
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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Додано: Чет 28 тра, 2020 11:32
ramzes4 написав:
Да, саме так
І що робити з тим мінусом? Чи зніметься з тих 200, що повернуться?
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KVV
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Додано: Чет 28 тра, 2020 12:06
KVV
нічого не робити.
Він перекриється кешбеком за інші покупки. Або не перекриється
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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Додано: Чет 28 тра, 2020 12:42
KVV написав: ramzes4 написав:
Да, саме так
І що робити з тим мінусом? Чи зніметься з тих 200, що повернуться?
Интересно, а что ты с ним сможешь сделать?
Кешбечные карты!
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- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
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Додано: Чет 28 тра, 2020 12:50
la9 написав:
Коллеги, кто знает - какой mcc в Каприкорне?
5941 на приватовском терминале. Терминалов несколько
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la9
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Додано: Чет 28 тра, 2020 13:29
Через NFC Google pay кешбеку не дають?
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ricardo
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