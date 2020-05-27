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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 70
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
4%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
31
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
28
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:57

  ramzes4 написав:KVV нічого не робити.
Він перекриється кешбеком за інші покупки. Або не перекриється :)

Не перекриється, карта полочна - тільки для п2п юзається
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:58

  Вкладчик1234 написав:
  ricardo написав:Через NFC Google pay кешбеку не дають?

С чего вдруг? Дают

2 години пройшло - нічого нема. Просто карткою - моментально приходить.
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:59

  omb написав:Интересно, а что ты с ним сможешь сделать? :mrgreen:

Мені теж цікаво, тому і запитую, як можна загладити це питання без порушення штатної роботи карти
KVV
 
Повідомлень: 415
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:00

  ricardo написав:
  Вкладчик1234 написав:
  ricardo написав:Через NFC Google pay кешбеку не дають?

С чего вдруг? Дают

2 години пройшло - нічого нема. Просто карткою - моментально приходить.

У них там что-то сломалось с начислением КБ. На горячей говорят, что уже ремонтируют и скоро всё начислят. У самого не начислился КБ за продукты.
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:01

  ricardo написав:
  Вкладчик1234 написав:
  ricardo написав:Через NFC Google pay кешбеку не дають?

С чего вдруг? Дают

2 години пройшло - нічого нема. Просто карткою - моментально приходить.

Уже увидел на другом форуме обсуждение проблемы с кешбеком.
Саппорт отвечает, что "проблема есть, уже занимаются решением".
Или подождите, или спросите в саппорте
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:06

  la9 написав:
  ricardo написав:
  Вкладчик1234 написав:С чего вдруг? Дают

2 години пройшло - нічого нема. Просто карткою - моментально приходить.

У них там что-то сломалось с начислением КБ. На горячей говорят, что уже ремонтируют и скоро всё начислят. У самого не начислился КБ за продукты.

ОК, почекаю.
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:17

Виправили, кешбек прийшов.
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:19

  KVV написав:
  omb написав:Интересно, а что ты с ним сможешь сделать? :mrgreen:

Мені теж цікаво, тому і запитую, як можна загладити це питання без порушення штатної роботи карти

В мене півроку картка родички, яку я свого часу використовував, пролежала з мінусом 150 грн. кешбек-рахунку без жодних проблем (так сталося випадково - ніякого схематозу - було повернення коштів від іноземної служби таксі, які були спочатку списані як депозит). А потім у родички стала нагальна потреба у використанні саме Моні - я повернув їй її картку та готівкою віддав той мінус, а вона вже його кешбеком від поточних операцій вивела у плюс. У банку питань щодо мінусу не виникало зовсім.
Alien
 
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