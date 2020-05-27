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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 тра, 2020 13:57
ramzes4 написав:KVV
нічого не робити.
Він перекриється кешбеком за інші покупки. Або не перекриється
Не перекриється, карта полочна - тільки для п2п юзається
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Додано: Чет 28 тра, 2020 13:58
Вкладчик1234 написав: ricardo написав:
Через NFC Google pay кешбеку не дають?
С чего вдруг? Дают
2 години пройшло - нічого нема. Просто карткою - моментально приходить.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 13:59
omb написав:
Интересно, а что ты с ним сможешь сделать?
Мені теж цікаво, тому і запитую, як можна загладити це питання без порушення штатної роботи карти
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Додано: Чет 28 тра, 2020 14:00
ricardo написав: Вкладчик1234 написав: ricardo написав:
Через NFC Google pay кешбеку не дають?
С чего вдруг? Дают
2 години пройшло - нічого нема. Просто карткою - моментально приходить.
У них там что-то сломалось с начислением КБ. На горячей говорят, что уже ремонтируют и скоро всё начислят. У самого не начислился КБ за продукты.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 14:01
ricardo написав: Вкладчик1234 написав: ricardo написав:
Через NFC Google pay кешбеку не дають?
С чего вдруг? Дают
2 години пройшло - нічого нема. Просто карткою - моментально приходить.
Уже увидел на другом форуме обсуждение проблемы с кешбеком.
Саппорт отвечает, что "проблема есть, уже занимаются решением".
Или подождите, или спросите в саппорте
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 28 тра, 2020 14:06
la9 написав: ricardo написав: Вкладчик1234 написав:
С чего вдруг? Дают
2 години пройшло - нічого нема. Просто карткою - моментально приходить.
У них там что-то сломалось с начислением КБ. На горячей говорят, что уже ремонтируют и скоро всё начислят. У самого не начислился КБ за продукты.
ОК, почекаю.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 14:17
Виправили, кешбек прийшов.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 14:19
KVV написав: omb написав:
Интересно, а что ты с ним сможешь сделать?
Мені теж цікаво, тому і запитую, як можна загладити це питання без порушення штатної роботи карти
В мене півроку картка родички, яку я свого часу використовував, пролежала з мінусом 150 грн. кешбек-рахунку без жодних проблем (так сталося випадково - ніякого схематозу - було повернення коштів від іноземної служби таксі, які були спочатку списані як депозит). А потім у родички стала нагальна потреба у використанні саме Моні - я повернув їй її картку та готівкою віддав той мінус, а вона вже його кешбеком від поточних операцій вивела у плюс. У банку питань щодо мінусу не виникало зовсім.
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