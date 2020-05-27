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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1906190719081909

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 70
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
4%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
31
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
28
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:49

  Gas написав:"С 01.06.2020 вы больше не сможете без комиссии работать с наличными в терминалах и кассах ТАСКОМБАНКа. За операции пополнения и снятия этот банк возьмет комиссию."
Гимн жлобству тигипко. Похоже банка всё быстрее сворачивается. Сначала оптимизировали пополнение, теперь - доступные для работы отделения. И всё в одном направлении - на выход.

ну даа, не каждая банка выживет седня с депозитами под 19% :mrgreen: :mrgreen:
а некоторые туды уже под 2 понда вбухали :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:14

clientage

2 фонда для свиней не предел...
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:32

Даа, вот задумываются на 3й пойти до конца лета
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:22

  clientage написав:Даа, вот задумываются на 3й пойти до конца лета


А якщо банка лусне ? :roll:
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lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:28

  lov2108 написав:
  clientage написав:Даа, вот задумываются на 3й пойти до конца лета


А якщо банка лусне ? :roll:

за 2 мес?
ну мы ж гусары :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1906190719081909
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