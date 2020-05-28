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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 тра, 2020 16:49
Gas написав:
"С 01.06.2020 вы больше не сможете без комиссии работать с наличными в терминалах и кассах ТАСКОМБАНКа. За операции пополнения и снятия этот банк возьмет комиссию."
Гимн жлобству тигипко. Похоже банка всё быстрее сворачивается. Сначала оптимизировали пополнение, теперь - доступные для работы отделения. И всё в одном направлении - на выход.
ну даа, не каждая банка выживет седня с депозитами под 19%
а некоторые туды уже под 2 понда вбухали
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Додано: Чет 28 тра, 2020 18:14
clientage
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Додано: Чет 28 тра, 2020 18:32
Даа, вот задумываются на 3й пойти до конца лета
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 28 тра, 2020 19:22
clientage написав:
Даа, вот задумываются на 3й пойти до конца лета
А якщо банка лусне ?
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lov2108
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Додано: Чет 28 тра, 2020 19:28
lov2108 написав: clientage написав:
Даа, вот задумываются на 3й пойти до конца лета
А якщо банка лусне ?
за 2 мес?
ну мы ж гусары
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 28 тра, 2020 21:55
Kevin написав: Gas написав:
"С 01.06.2020 вы больше не сможете без комиссии работать с наличными в терминалах и кассах ТАСКОМБАНКа. За операции пополнения и снятия этот банк возьмет комиссию."
В том числе с отлежавшейся суммы с депозита?
Это цитата из письма от банки и там нет ни слова про отлёжку депо. Отлёжка, похоже, была переходным этапом отлучения мони от таси. Ситуация с моней получается совсем грустная: сначала прикрыли отделения универсала, потом ограничили выведение на тас (отлёжкой), теперь вывели из игры отделения таса полностью. Есть большое подозрение, что отделения а-банка будут действовать тоже не долго. Пока же идёт откровенное отлучение мони от таса-универсала. Что-то сильно обидело тигибку в успехе мони )
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Додано: Чет 28 тра, 2020 21:56
clientage написав:
Даа, вот задумываются на 3й пойти до конца лета
На один акаунт?
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 06:18
Gas написав: Kevin написав: Gas написав:
"С 01.06.2020 вы больше не сможете без комиссии работать с наличными в терминалах и кассах ТАСКОМБАНКа. За операции пополнения и снятия этот банк возьмет комиссию."
В том числе с отлежавшейся суммы с депозита?
Это цитата из письма от банки и там нет ни слова про отлёжку депо. Отлёжка, похоже, была переходным этапом отлучения мони от таси. Ситуация с моней получается совсем грустная: сначала прикрыли отделения универсала, потом ограничили выведение на тас (отлёжкой), теперь вывели из игры отделения таса полностью. Есть большое подозрение, что отделения а-банка будут действовать тоже не долго. Пока же идёт откровенное отлучение мони от таса-универсала. Что-то сильно обидело тигибку в успехе мони )
Монописуально
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