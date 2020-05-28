Gas написав:"С 01.06.2020 вы больше не сможете без комиссии работать с наличными в терминалах и кассах ТАСКОМБАНКа. За операции пополнения и снятия этот банк возьмет комиссию." Гимн жлобству тигипко. Похоже банка всё быстрее сворачивается. Сначала оптимизировали пополнение, теперь - доступные для работы отделения. И всё в одном направлении - на выход.
ну даа, не каждая банка выживет седня с депозитами под 19% а некоторые туды уже под 2 понда вбухали
Gas написав:"С 01.06.2020 вы больше не сможете без комиссии работать с наличными в терминалах и кассах ТАСКОМБАНКа. За операции пополнения и снятия этот банк возьмет комиссию."
В том числе с отлежавшейся суммы с депозита?
Это цитата из письма от банки и там нет ни слова про отлёжку депо. Отлёжка, похоже, была переходным этапом отлучения мони от таси. Ситуация с моней получается совсем грустная: сначала прикрыли отделения универсала, потом ограничили выведение на тас (отлёжкой), теперь вывели из игры отделения таса полностью. Есть большое подозрение, что отделения а-банка будут действовать тоже не долго. Пока же идёт откровенное отлучение мони от таса-универсала. Что-то сильно обидело тигибку в успехе мони )
Gas написав:"С 01.06.2020 вы больше не сможете без комиссии работать с наличными в терминалах и кассах ТАСКОМБАНКа. За операции пополнения и снятия этот банк возьмет комиссию."
В том числе с отлежавшейся суммы с депозита?
Это цитата из письма от банки и там нет ни слова про отлёжку депо. Отлёжка, похоже, была переходным этапом отлучения мони от таси. Ситуация с моней получается совсем грустная: сначала прикрыли отделения универсала, потом ограничили выведение на тас (отлёжкой), теперь вывели из игры отделения таса полностью. Есть большое подозрение, что отделения а-банка будут действовать тоже не долго. Пока же идёт откровенное отлучение мони от таса-универсала. Что-то сильно обидело тигибку в успехе мони )
[quote="Інкогніто"][/quote]В приложении моно курсы кешируются (на 30 минут) и могут иногда отличатся от действующих. Более быстро курсы обновляются в открытом апи, или на вот этом канале в телеге: https://t.me/monorates.