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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:37
clientage написав:
Даа, вот задумываются на 3й пойти до конца лета
Риск благородное дело!
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:48
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