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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1907190819091910

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 70
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
4%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
31
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
28
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:37

  clientage написав:Даа, вот задумываются на 3й пойти до конца лета


Риск благородное дело!
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:48

Re: Monobank

Более быстро курсы обновляются в открытом апи, или на вот этом канале в телеге: https://t.me/monorates.

Онлайн - Курсы валют Монобанка
mustbe
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  #<1 ... 1907190819091910
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