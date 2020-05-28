Риск благородное дело!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:37
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:48
Re: Monobank
Онлайн -
Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:14
Re: Monobank
AliExpress закрыла заказ по соображениям безопасности сразу после покупки 19.05. Деньги на карту вернулись сегодня, 29.05.
Прошлый раз в аналогичной ситуации при закрытии заказа банк зачислил по курсу на момент появления денег в выписке, в гривнах я потерял.
Сегодня деньги вернулись по курсу, который был 19.05 - хотя реально курс выше.
Востаннє редагувалось Інкогніто в П'ят 29 тра, 2020 12:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:19
Інкогніто Своими словами описать никак? Сомнительно что кто-то будет скрины читать
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:21
Сорри, исправился
От поддержки:
- курс, отриманий при діленні суми до списання з карти в гривні на суму валюти, яка була виставлена торговою точкою до списання.
- повернення товару по зарубіжних операцій відбувається за курсом покупки на день повернення
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