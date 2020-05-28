RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1907190819091910

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 70
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
4%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
31
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
28
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:37

  clientage написав:Даа, вот задумываются на 3й пойти до конца лета


Риск благородное дело!
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6901
З нами з: 30.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:48

Re: Monobank

Более быстро курсы обновляются в открытом апи, или на вот этом канале в телеге: https://t.me/monorates.

Онлайн - Курсы валют Монобанка
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4122
З нами з: 27.12.17
Подякував: 93 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:14

Re: Monobank

AliExpress закрыла заказ по соображениям безопасности сразу после покупки 19.05. Деньги на карту вернулись сегодня, 29.05.
Прошлый раз в аналогичной ситуации при закрытии заказа банк зачислил по курсу на момент появления денег в выписке, в гривнах я потерял.
Сегодня деньги вернулись по курсу, который был 19.05 - хотя реально курс выше.

Зображення
Востаннє редагувалось Інкогніто в П'ят 29 тра, 2020 12:21, всього редагувалось 1 раз.
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1219
З нами з: 04.09.10
Подякував: 127 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:19

Інкогніто Своими словами описать никак? Сомнительно что кто-то будет скрины читать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1258
З нами з: 08.04.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:21

  omb написав:Інкогніто Своими словами описать никак? Сомнительно что кто-то будет скрины читать

Сорри, исправился

От поддержки:
- курс, отриманий при діленні суми до списання з карти в гривні на суму валюти, яка була виставлена торговою точкою до списання.
- повернення товару по зарубіжних операцій відбувається за курсом покупки на день повернення
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1219
З нами з: 04.09.10
Подякував: 127 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:05

  Gas написав:
  Kevin написав:
  Gas написав:"С 01.06.2020 вы больше не сможете без комиссии работать с наличными в терминалах и кассах ТАСКОМБАНКа. За операции пополнения и снятия этот банк возьмет комиссию."

В том числе с отлежавшейся суммы с депозита?

Это цитата из письма от банки и там нет ни слова про отлёжку депо. Отлёжка, похоже, была переходным этапом отлучения мони от таси. Ситуация с моней получается совсем грустная: сначала прикрыли отделения универсала, потом ограничили выведение на тас (отлёжкой), теперь вывели из игры отделения таса полностью. Есть большое подозрение, что отделения а-банка будут действовать тоже не долго. Пока же идёт откровенное отлучение мони от таса-универсала. Что-то сильно обидело тигибку в успехе мони )

Моно-банк БЕЗ отделений :D Теперь все клиенты должны это ощутить на себе
DONALD
 
Повідомлень: 124
З нами з: 23.06.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1907190819091910
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kalgan, Кочевник і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.