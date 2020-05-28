AliExpress закрыла заказ по соображениям безопасности сразу после покупки 19.05. Деньги на карту вернулись сегодня, 29.05. Прошлый раз в аналогичной ситуации при закрытии заказа банк зачислил по курсу на момент появления денег в выписке, в гривнах я потерял. Сегодня деньги вернулись по курсу, который был 19.05 - хотя реально курс выше.
Востаннє редагувалось Інкогніто в П'ят 29 тра, 2020 12:21, всього редагувалось 1 раз.
omb написав:Інкогніто Своими словами описать никак? Сомнительно что кто-то будет скрины читать
Сорри, исправился
От поддержки: - курс, отриманий при діленні суми до списання з карти в гривні на суму валюти, яка була виставлена торговою точкою до списання. - повернення товару по зарубіжних операцій відбувається за курсом покупки на день повернення
Gas написав:"С 01.06.2020 вы больше не сможете без комиссии работать с наличными в терминалах и кассах ТАСКОМБАНКа. За операции пополнения и снятия этот банк возьмет комиссию."
В том числе с отлежавшейся суммы с депозита?
Это цитата из письма от банки и там нет ни слова про отлёжку депо. Отлёжка, похоже, была переходным этапом отлучения мони от таси. Ситуация с моней получается совсем грустная: сначала прикрыли отделения универсала, потом ограничили выведение на тас (отлёжкой), теперь вывели из игры отделения таса полностью. Есть большое подозрение, что отделения а-банка будут действовать тоже не долго. Пока же идёт откровенное отлучение мони от таса-универсала. Что-то сильно обидело тигибку в успехе мони )
Моно-банк БЕЗ отделений Теперь все клиенты должны это ощутить на себе