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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1908190919101911>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 70
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
4%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
31
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
28
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:37

  clientage написав:Даа, вот задумываются на 3й пойти до конца лета


Риск благородное дело!
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:48

Re: Monobank

Более быстро курсы обновляются в открытом апи, или на вот этом канале в телеге: https://t.me/monorates.

Онлайн - Курсы валют Монобанка
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:14

Re: Monobank

AliExpress закрыла заказ по соображениям безопасности сразу после покупки 19.05. Деньги на карту вернулись сегодня, 29.05.
Прошлый раз в аналогичной ситуации при закрытии заказа банк зачислил по курсу на момент появления денег в выписке, в гривнах я потерял.
Сегодня деньги вернулись по курсу, который был 19.05 - хотя реально курс выше.

Зображення
Востаннє редагувалось Інкогніто в П'ят 29 тра, 2020 12:21, всього редагувалось 1 раз.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:19

Інкогніто Своими словами описать никак? Сомнительно что кто-то будет скрины читать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:21

  omb написав:Інкогніто Своими словами описать никак? Сомнительно что кто-то будет скрины читать

Сорри, исправился

От поддержки:
- курс, отриманий при діленні суми до списання з карти в гривні на суму валюти, яка була виставлена торговою точкою до списання.
- повернення товару по зарубіжних операцій відбувається за курсом покупки на день повернення
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:05

  Gas написав:
  Kevin написав:
  Gas написав:"С 01.06.2020 вы больше не сможете без комиссии работать с наличными в терминалах и кассах ТАСКОМБАНКа. За операции пополнения и снятия этот банк возьмет комиссию."

В том числе с отлежавшейся суммы с депозита?

Это цитата из письма от банки и там нет ни слова про отлёжку депо. Отлёжка, похоже, была переходным этапом отлучения мони от таси. Ситуация с моней получается совсем грустная: сначала прикрыли отделения универсала, потом ограничили выведение на тас (отлёжкой), теперь вывели из игры отделения таса полностью. Есть большое подозрение, что отделения а-банка будут действовать тоже не долго. Пока же идёт откровенное отлучение мони от таса-универсала. Что-то сильно обидело тигибку в успехе мони )

Моно-банк БЕЗ отделений :D Теперь все клиенты должны это ощутить на себе
DONALD
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:07

  Інкогніто написав:
  omb написав:Інкогніто Своими словами описать никак? Сомнительно что кто-то будет скрины читать

Сорри, исправился

От поддержки:
- курс, отриманий при діленні суми до списання з карти в гривні на суму валюти, яка була виставлена торговою точкою до списання.
- повернення товару по зарубіжних операцій відбувається за курсом покупки на день повернення
так а в чем проблема? операция в валюте, за период времени курс меняется, почему должны вернуть по старому курсу?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:07

  omb написав: так а в чем проблема? операция в валюте, за период времени курс меняется

Очевидно, в том, что из двух возможных курсов (дата возврата и дата зачисления средств) банк выбирает тот, который ему в данный момент более выгоден, а клиент - теряет при любом раскладе. И это в дополнение к обычной курсовой разнице.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:23

  Інкогніто написав:AliExpress закрыла заказ по соображениям безопасности сразу после покупки 19.05. Деньги на карту вернулись сегодня, 29.05.
Прошлый раз в аналогичной ситуации при закрытии заказа банк зачислил по курсу на момент появления денег в выписке, в гривнах я потерял.
Сегодня деньги вернулись по курсу, который был 19.05 - хотя реально курс выше.

Зображення

Ахренеть, тоесть когда курс растёт монька зачисляет по курсу дня возврата, а когда падает по дню зачисления? :mrgreen: ну чисто клоуны
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:46

Данные перевода, возврат платежа, выписка по карте и проч.

1. Вопрос к тем, кто получал переводы на карту Монобанка из Привата: в примечании вида "Приват24: John Dow", которое отображается для поступивших на карту средств, указаны имя+фамилия отправителя или получателя? Здравый смысл подсказывает, что это должен быть отправитель. Может, "John Dow" - это просто комментарий к платежу (типа "назначение платежа")?

Контекст: на днях получил на свою карту неожиданный платёж. Хотелось бы деньги вернуть, но не пойму как. В связи с этим дополнительный вопрос:

2. Как возможно платёж вернуть, если не знаешь от кого пришли деньги? Судя по примечанию, средств прибыли из ПриватБанка. Как выяснить реквизиты отправителя? Или в случае с Приватом это бессмысленно, т.к. деньги уходят с какого-то распределительного счёта? Т.е. в Приват по реквизитам их возвращать бесполезно, т.к. зависнут, не дойдя до отправителя?

3. Как в приложении посмотреть выписку по карте? Со всеми реквизитами и проч. Раньше эта тема не интересовала, а теперь попробовал поискать и... не нашёл. Этого в принципе нет? :shock:
AntonK
 
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