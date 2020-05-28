AliExpress закрыла заказ по соображениям безопасности сразу после покупки 19.05. Деньги на карту вернулись сегодня, 29.05. Прошлый раз в аналогичной ситуации при закрытии заказа банк зачислил по курсу на момент появления денег в выписке, в гривнах я потерял. Сегодня деньги вернулись по курсу, который был 19.05 - хотя реально курс выше.
Востаннє редагувалось Інкогніто в П'ят 29 тра, 2020 12:21, всього редагувалось 1 раз.
omb написав:Інкогніто Своими словами описать никак? Сомнительно что кто-то будет скрины читать
Сорри, исправился
От поддержки: - курс, отриманий при діленні суми до списання з карти в гривні на суму валюти, яка була виставлена торговою точкою до списання. - повернення товару по зарубіжних операцій відбувається за курсом покупки на день повернення
Gas написав:"С 01.06.2020 вы больше не сможете без комиссии работать с наличными в терминалах и кассах ТАСКОМБАНКа. За операции пополнения и снятия этот банк возьмет комиссию."
В том числе с отлежавшейся суммы с депозита?
Это цитата из письма от банки и там нет ни слова про отлёжку депо. Отлёжка, похоже, была переходным этапом отлучения мони от таси. Ситуация с моней получается совсем грустная: сначала прикрыли отделения универсала, потом ограничили выведение на тас (отлёжкой), теперь вывели из игры отделения таса полностью. Есть большое подозрение, что отделения а-банка будут действовать тоже не долго. Пока же идёт откровенное отлучение мони от таса-универсала. Что-то сильно обидело тигибку в успехе мони )
Моно-банк БЕЗ отделений Теперь все клиенты должны это ощутить на себе
omb написав:Інкогніто Своими словами описать никак? Сомнительно что кто-то будет скрины читать
Сорри, исправился
От поддержки: - курс, отриманий при діленні суми до списання з карти в гривні на суму валюти, яка була виставлена торговою точкою до списання. - повернення товару по зарубіжних операцій відбувається за курсом покупки на день повернення
так а в чем проблема? операция в валюте, за период времени курс меняется, почему должны вернуть по старому курсу?
omb написав: так а в чем проблема? операция в валюте, за период времени курс меняется
Очевидно, в том, что из двух возможных курсов (дата возврата и дата зачисления средств) банк выбирает тот, который ему в данный момент более выгоден, а клиент - теряет при любом раскладе. И это в дополнение к обычной курсовой разнице.
Інкогніто написав:AliExpress закрыла заказ по соображениям безопасности сразу после покупки 19.05. Деньги на карту вернулись сегодня, 29.05. Прошлый раз в аналогичной ситуации при закрытии заказа банк зачислил по курсу на момент появления денег в выписке, в гривнах я потерял. Сегодня деньги вернулись по курсу, который был 19.05 - хотя реально курс выше.
Ахренеть, тоесть когда курс растёт монька зачисляет по курсу дня возврата, а когда падает по дню зачисления? ну чисто клоуны
1. Вопрос к тем, кто получал переводы на карту Монобанка из Привата: в примечании вида "Приват24: John Dow", которое отображается для поступивших на карту средств, указаны имя+фамилия отправителя или получателя? Здравый смысл подсказывает, что это должен быть отправитель. Может, "John Dow" - это просто комментарий к платежу (типа "назначение платежа")?
Контекст: на днях получил на свою карту неожиданный платёж. Хотелось бы деньги вернуть, но не пойму как. В связи с этим дополнительный вопрос:
2. Как возможно платёж вернуть, если не знаешь от кого пришли деньги? Судя по примечанию, средств прибыли из ПриватБанка. Как выяснить реквизиты отправителя? Или в случае с Приватом это бессмысленно, т.к. деньги уходят с какого-то распределительного счёта? Т.е. в Приват по реквизитам их возвращать бесполезно, т.к. зависнут, не дойдя до отправителя?
3. Как в приложении посмотреть выписку по карте? Со всеми реквизитами и проч. Раньше эта тема не интересовала, а теперь попробовал поискать и... не нашёл. Этого в принципе нет?