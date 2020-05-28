Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:46

1. Вопрос к тем, кто получал переводы на карту Монобанка из Привата: в примечании вида "Приват24: John Dow", которое отображается для поступивших на карту средств, указаны имя+фамилия отправителя или получателя? Здравый смысл подсказывает, что это должен быть отправитель. Может, "John Dow" - это просто комментарий к платежу (типа "назначение платежа")?Контекст: на днях получил на свою карту неожиданный платёж. Хотелось бы деньги вернуть, но не пойму как. В связи с этим дополнительный вопрос:2. Как возможно платёж вернуть, если не знаешь от кого пришли деньги? Судя по примечанию, средств прибыли из ПриватБанка. Как выяснить реквизиты отправителя? Или в случае с Приватом это бессмысленно, т.к. деньги уходят с какого-то распределительного счёта? Т.е. в Приват по реквизитам их возвращать бесполезно, т.к. зависнут, не дойдя до отправителя?3. Как в приложении посмотреть выписку по карте? Со всеми реквизитами и проч. Раньше эта тема не интересовала, а теперь попробовал поискать и... не нашёл. Этого в принципе нет?