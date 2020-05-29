Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:21

Всем привет! Возник вопрос у знакомой, я обещал разузнать, что и как. Знакомая оплатила посылку на НП дважды, но после первого ввода пин-кода был отказ оплаты, по ее словам (чека нет), второй раз ввела пин, все в порядке, деньги списались. Потом она обнаружила, что 1000 гривен списалась дважды.



Заявку в Моно подала, но ей сказали, что она дважды вводила пин-код, поэтому деньги и списались. То есть, не нужно было вводить его, и тогда бы ничего не было, грубо говоря.



Так вот, банк может инициировать возврат средств (чарджбэк, если не ошибаюсь), но в случае отказа от платежной системы (VISA/МС) она заплатит 9.5 долларов, или около того. Или 19.5, точно я не помню. Кто сталкивался и какой итог? Не могли ведь деньги пропасть? В любом случае они есть, и скорее всего на счетах НП, как мне кажется.