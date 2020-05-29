AntonK написав:1. Вопрос к тем, кто получал переводы на карту Монобанка из Привата: в примечании вида "Приват24: John Dow", которое отображается для поступивших на карту средств, указаны имя+фамилия отправителя или получателя? Здравый смысл подсказывает, что это должен быть отправитель. Может, "John Dow" - это просто комментарий к платежу (типа "назначение платежа")?
Контекст: на днях получил на свою карту неожиданный платёж. Хотелось бы деньги вернуть, но не пойму как. В связи с этим дополнительный вопрос:
2. Как возможно платёж вернуть, если не знаешь от кого пришли деньги? Судя по примечанию, средств прибыли из ПриватБанка. Как выяснить реквизиты отправителя? Или в случае с Приватом это бессмысленно, т.к. деньги уходят с какого-то распределительного счёта? Т.е. в Приват по реквизитам их возвращать бесполезно, т.к. зависнут, не дойдя до отправителя?
3. Как в приложении посмотреть выписку по карте? Со всеми реквизитами и проч. Раньше эта тема не интересовала, а теперь попробовал поискать и... не нашёл. Этого в принципе нет?
1. фио отправителя 3. вкладка Карта, свайп влево, свайп вверх, кнопка Отправить выписку по карте
Всем привет! Возник вопрос у знакомой, я обещал разузнать, что и как. Знакомая оплатила посылку на НП дважды, но после первого ввода пин-кода был отказ оплаты, по ее словам (чека нет), второй раз ввела пин, все в порядке, деньги списались. Потом она обнаружила, что 1000 гривен списалась дважды.
Заявку в Моно подала, но ей сказали, что она дважды вводила пин-код, поэтому деньги и списались. То есть, не нужно было вводить его, и тогда бы ничего не было, грубо говоря.
Так вот, банк может инициировать возврат средств (чарджбэк, если не ошибаюсь), но в случае отказа от платежной системы (VISA/МС) она заплатит 9.5 долларов, или около того. Или 19.5, точно я не помню. Кто сталкивался и какой итог? Не могли ведь деньги пропасть? В любом случае они есть, и скорее всего на счетах НП, как мне кажется.
sergiylfc Тоже было такое в магазине Ева, глюкнула касса и сняли 2 раза, был чек, пришел потом в магазин с чеком и все вернули. Пробуйте по всем каналам вернуть, но особенно через начальника отделения НП обьяснив ситуацию. Чарджбек это крайний вариант, обычно все решается без него.
зря прикрыли доставку карты курьером я бы подогнал пару клиентов , а идти в банк на другой конец города в рабочее время никто не хочет , да и я бы не получил карту раньше если бы за ней надо было куда-то ехать в рабочее время
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
yama написав:зря прикрыли доставку карты курьером я бы подогнал пару клиентов , а идти в банк на другой конец города в рабочее время никто не хочет , да и я бы не получил карту раньше если бы за ней надо было куда-то ехать в рабочее время
Так вони стверджують, що з 20-го травня відновили віддалену реєстрацію із миттєвим отриманням віртуалки. Вам не підходить?