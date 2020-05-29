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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1908190919101911

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 70
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
4%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
31
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
28
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:53

  AntonK написав:1. Вопрос к тем, кто получал переводы на карту Монобанка из Привата: в примечании вида "Приват24: John Dow", которое отображается для поступивших на карту средств, указаны имя+фамилия отправителя или получателя? Здравый смысл подсказывает, что это должен быть отправитель. Может, "John Dow" - это просто комментарий к платежу (типа "назначение платежа")?

Контекст: на днях получил на свою карту неожиданный платёж. Хотелось бы деньги вернуть, но не пойму как. В связи с этим дополнительный вопрос:

2. Как возможно платёж вернуть, если не знаешь от кого пришли деньги? Судя по примечанию, средств прибыли из ПриватБанка. Как выяснить реквизиты отправителя? Или в случае с Приватом это бессмысленно, т.к. деньги уходят с какого-то распределительного счёта? Т.е. в Приват по реквизитам их возвращать бесполезно, т.к. зависнут, не дойдя до отправителя?

3. Как в приложении посмотреть выписку по карте? Со всеми реквизитами и проч. Раньше эта тема не интересовала, а теперь попробовал поискать и... не нашёл. Этого в принципе нет? :shock:

1. фио отправителя
3. вкладка Карта, свайп влево, свайп вверх, кнопка Отправить выписку по карте
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:57

с этим джоном в а амер.фильмах судятся :)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:21

Re: Monobank

Всем привет! Возник вопрос у знакомой, я обещал разузнать, что и как. Знакомая оплатила посылку на НП дважды, но после первого ввода пин-кода был отказ оплаты, по ее словам (чека нет), второй раз ввела пин, все в порядке, деньги списались. Потом она обнаружила, что 1000 гривен списалась дважды.

Заявку в Моно подала, но ей сказали, что она дважды вводила пин-код, поэтому деньги и списались. То есть, не нужно было вводить его, и тогда бы ничего не было, грубо говоря.

Так вот, банк может инициировать возврат средств (чарджбэк, если не ошибаюсь), но в случае отказа от платежной системы (VISA/МС) она заплатит 9.5 долларов, или около того. Или 19.5, точно я не помню. Кто сталкивался и какой итог? Не могли ведь деньги пропасть? В любом случае они есть, и скорее всего на счетах НП, как мне кажется.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:47

sergiylfc Тоже было такое в магазине Ева, глюкнула касса и сняли 2 раза, был чек, пришел потом в магазин с чеком и все вернули. Пробуйте по всем каналам вернуть, но особенно через начальника отделения НП обьяснив ситуацию. Чарджбек это крайний вариант, обычно все решается без него.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 00:05

Maksi2 А если первого чека об отказе нет?
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 00:07

Re: Monobank

Так в принципе и я понимаю, что сама процедура очень долгая, и не гарантирующая ничего вообще.

И руководитель, скорее всего, как мне кажется, отправит в банк.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 00:09

Re: Monobank

зря прикрыли доставку карты курьером :( я бы подогнал пару клиентов , а идти в банк на другой конец города в рабочее время никто не хочет , да и я бы не получил карту раньше если бы за ней надо было куда-то ехать в рабочее время
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yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 00:51

  yama написав:зря прикрыли доставку карты курьером :( я бы подогнал пару клиентов , а идти в банк на другой конец города в рабочее время никто не хочет , да и я бы не получил карту раньше если бы за ней надо было куда-то ехать в рабочее время

Так вони стверджують, що з 20-го травня відновили віддалену реєстрацію із миттєвим отриманням віртуалки. Вам не підходить?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 01:07

  sergiylfc написав:Maksi2 А если первого чека об отказе нет?

У них видны все операции по кассе по времени и это все фиксируется.
  sergiylfc написав:Так в принципе и я понимаю, что сама процедура очень долгая, и не гарантирующая ничего вообще.
И руководитель, скорее всего, как мне кажется, отправит в банк.

Я предложил самый кароткий путь. Есть конечно вариант человеческого фактора, но я бы попробовал.
Maksi2
 
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  #<1 ... 1908190919101911
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