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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 тра, 2020 19:27
Обычно у монобанка курсы доллара и евро на копейку лучше Приватбанка, но по крайней мере со вчерашнего дня по евро курсы на 5 коп выше, а по доллару курс продажи совпадает, а курс покупки на 7 коп выше. С чего бы это? Изменелся подход к формированию курсов?
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Додано: Суб 30 тра, 2020 22:40
Re: Monobank
Олег Гороховский
5. Если банк хочет уточнить характер операций по счету, он приостанавливает работу счета для получения дополнительной информации
пи** как дышит. деньги вообще не зачисляют на счет.
Додано: Нед 31 тра, 2020 10:36
Re: Monobank
Monobank "кинул" меня на 1 000 000 грн Как вернуть деньги
Жадность - порождает бедность
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