Додано: Суб 30 тра, 2020 19:27

Обычно у монобанка курсы доллара и евро на копейку лучше Приватбанка, но по крайней мере со вчерашнего дня по евро курсы на 5 коп выше, а по доллару курс продажи совпадает, а курс покупки на 7 коп выше. С чего бы это? Изменелся подход к формированию курсов?