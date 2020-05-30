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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1909191019111912

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 72
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
28
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:27

Обычно у монобанка курсы доллара и евро на копейку лучше Приватбанка, но по крайней мере со вчерашнего дня по евро курсы на 5 коп выше, а по доллару курс продажи совпадает, а курс покупки на 7 коп выше. С чего бы это? Изменелся подход к формированию курсов?
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 22:40

Re: Monobank

Олег Гороховский
Памятка по финмониторингу для клиентов банков.

5. Если банк хочет уточнить характер операций по счету, он приостанавливает работу счета для получения дополнительной информации

пи** как дышит. деньги вообще не зачисляют на счет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 10:36

Re: Monobank



Monobank "кинул" меня на 1 000 000 грн Как вернуть деньги :lol: :lol: :mrgreen:

UPD: Посмотрите с 31 минуты, прекрасную процедуру закрытия счёта :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Igor3777 в Нед 31 тра, 2020 11:48, всього редагувалось 1 раз.
Жадность - порождает бедность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 11:01

бе-е-едненький
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v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:16

  Igor3777 написав:

Monobank "кинул" меня на 1 000 000 грн Как вернуть деньги :lol: :lol: :mrgreen:

UPD: Посмотрите с 31 минуты, прекрасную процедуру закрытия счёта :mrgreen: :mrgreen:

1. Читать договор нужно перед подписанием, чтобы потом не возникало вопросов и шоу на ютюбе.
2. Удивляют отношения моно в универсале. Внутри банка (между м. и у.) нельзя провести некоторые операции (валюта, напр.), которые можно осуществить внутри других банков. Так же закрытие и открытие счетов.
Ясно, что у них одна черная коробка в другой находится, но договор ведь Универсала. А еще год назад вообще закрыть счет было невозможно.

Если дело дойдет до суда, надеюсь, выравняется вся неразбериха, между "банкой" в банке.
Son of Sun
 
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  #<1 ... 1909191019111912
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