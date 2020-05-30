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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 тра, 2020 19:27
Обычно у монобанка курсы доллара и евро на копейку лучше Приватбанка, но по крайней мере со вчерашнего дня по евро курсы на 5 коп выше, а по доллару курс продажи совпадает, а курс покупки на 7 коп выше. С чего бы это? Изменелся подход к формированию курсов?
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Додано: Суб 30 тра, 2020 22:40
Re: Monobank
Олег Гороховский
5. Если банк хочет уточнить характер операций по счету, он приостанавливает работу счета для получения дополнительной информации
пи** как дышит. деньги вообще не зачисляют на счет.
Додано: Нед 31 тра, 2020 10:36
Re: Monobank
Monobank "кинул" меня на 1 000 000 грн Как вернуть деньги
UPD: Посмотрите с 31 минуты, прекрасную процедуру закрытия счёта
Востаннє редагувалось Igor3777 в Нед 31 тра, 2020 11:48, всього редагувалось 1 раз.
Жадность - порождает бедность
Додано: Нед 31 тра, 2020 12:16
1. Читать договор нужно перед подписанием, чтобы потом не возникало вопросов и шоу на ютюбе.
2. Удивляют отношения моно в универсале. Внутри банка (между м. и у.) нельзя провести некоторые операции (валюта, напр.), которые можно осуществить внутри других банков. Так же закрытие и открытие счетов.
Ясно, что у них одна черная коробка в другой находится, но договор ведь Универсала. А еще год назад вообще закрыть счет было невозможно.
Если дело дойдет до суда, надеюсь, выравняется вся неразбериха, между "банкой" в банке.
Додано: Нед 31 тра, 2020 13:35
Igor3777 почав дивитись спочатку і далі фрази "У меня нет электронной почты" дивитись не став. Явно людина конфліктна
Оформи картку за посиланням і отримай:
Додано: Нед 31 тра, 2020 13:39
Додано: Нед 31 тра, 2020 13:43
Угу, если это прописано в ДКБО и в мыле есть ЕЦП
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 31 тра, 2020 13:43
Пользуюсь приватом с 2010 года, не разу не спрашивали есть ли у меня почта
Просто констатация факта, не сочтите за рекламу )
Даже квитанции об оплате можно посмотреть в приват 24 и скачать, без никаких почт
Жадность - порождает бедность
Додано: Нед 31 тра, 2020 13:44
Посмотрел первых минут 20, на скорости 1.75х
Дальше не хватило сил.
В чём суть вообще?
Если что, я уже 2 раза "пояснял за обороты", и пока работаю дальше (правда на минималках)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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