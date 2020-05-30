Какой-то блогер сделал хайп, типа держу мульйон бумаги. И не могу закрыть счёт, и все вокруг 3,14дарасы.
ПИ.СЯ. В любом банке страшно больше Фонда держать, а тут прям - лям держу. Мне бы его проблемы!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 тра, 2020 14:21
Какой-то блогер сделал хайп, типа держу мульйон бумаги. И не могу закрыть счёт, и все вокруг 3,14дарасы.
ПИ.СЯ. В любом банке страшно больше Фонда держать, а тут прям - лям держу. Мне бы его проблемы!
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