Какой-то блогер сделал хайп, типа держу мульйон бумаги. И не могу закрыть счёт, и все вокруг 3,14дарасы.
ПИ.СЯ. В любом банке страшно больше Фонда держать, а тут прям - лям держу. Мне бы его проблемы!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 тра, 2020 14:21
Какой-то блогер сделал хайп, типа держу мульйон бумаги. И не могу закрыть счёт, и все вокруг 3,14дарасы.
ПИ.СЯ. В любом банке страшно больше Фонда держать, а тут прям - лям держу. Мне бы его проблемы!
Додано: Нед 31 тра, 2020 15:11
Тоді всі претензії до самого автора відео.
Знав деякі випадки (не з життя банків), коли не маючи ніяких аргументів, народ просто піднімав хайп черех ютюб, перекривлюючи дані, намагаючись тиснути на протилежну сторону таким маневром.
Тому більшість подібних відео - це просто спроба вивести назовні часто викривлені "аргументи" однієї сторони.
В цьому ж випадку, він зізнався, що отримав якийсь платіж з російського анонімного плат. сервісу. І намагається свою провину перекинути на банк.
В той же час, Універсалу треба було б краще відточити всі процеси з проектом "моня".
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