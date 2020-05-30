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банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1910191119121913 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4.1 5 72 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 4% 3 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 7% 5 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 6% 4 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 44% 32 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 39% 28 Всього голосів : 72 Додано: Нед 31 тра, 2020 14:21 Вкладчик1234 написав: Посмотрел первых минут 20, на скорости 1.75х

Дальше не хватило сил.



В чём суть вообще?



Если что, я уже 2 раза "пояснял за обороты", и пока работаю дальше (правда на минималках) Посмотрел первых минут 20, на скорости 1.75хДальше не хватило сил.В чём суть вообще?Если что, я уже 2 раза "пояснял за обороты", и пока работаю дальше (правда на минималках)



Какой-то блогер сделал хайп, типа держу мульйон бумаги. И не могу закрыть счёт, и все вокруг 3,14дарасы.



ПИ.СЯ. В любом банке страшно больше Фонда держать, а тут прям - лям держу. Мне бы его проблемы! Какой-то блогер сделал хайп, типа держу мульйон бумаги. И не могу закрыть счёт, и все вокруг 3,14дарасы.ПИ.СЯ. В любом банке страшно больше Фонда держать, а тут прям - лям держу. Мне бы его проблемы! jay2004 Повідомлень: 2263 З нами з: 19.02.09 Подякував: 51 раз. Подякували: 257 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 15:11 clientage написав: Son of Sun написав: miltador написав: Igor3777 почав дивитись спочатку і далі фрази "У меня нет электронной почты" дивитись не став. Явно людина конфліктна почав дивитись спочатку і далі фрази "У меня нет электронной почты" дивитись не став. Явно людина конфліктна

Чи є email офіційним каналом комунікації між банком і клієнтом? Чи є email офіційним каналом комунікації між банком і клієнтом?

Угу, если это прописано в ДКБО и в мыле есть ЕЦП Угу, если это прописано в ДКБО и в мыле есть ЕЦП

Тоді всі претензії до самого автора відео.

Знав деякі випадки (не з життя банків), коли не маючи ніяких аргументів, народ просто піднімав хайп черех ютюб, перекривлюючи дані, намагаючись тиснути на протилежну сторону таким маневром.

Тому більшість подібних відео - це просто спроба вивести назовні часто викривлені "аргументи" однієї сторони.



В цьому ж випадку, він зізнався, що отримав якийсь платіж з російського анонімного плат. сервісу. І намагається свою провину перекинути на банк.



В той же час, Універсалу треба було б краще відточити всі процеси з проектом "моня". Тоді всі претензії до самого автора відео.Знав деякі випадки (не з життя банків), коли не маючи ніяких аргументів, народ просто піднімав хайп черех ютюб, перекривлюючи дані, намагаючись тиснути на протилежну сторону таким маневром.Тому більшість подібних відео - це просто спроба вивести назовні часто викривлені "аргументи" однієї сторони.В цьому ж випадку, він зізнався, що отримав якийсь платіж з російського анонімного плат. сервісу. І намагається свою провину перекинути на банк.В той же час, Універсалу треба було б краще відточити всі процеси з проектом "моня". Son of Sun Повідомлень: 703 З нами з: 25.04.14 Подякував: 94 раз. Подякували: 91 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1910191119121913 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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