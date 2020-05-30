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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
29
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:21

  Вкладчик1234 написав:Посмотрел первых минут 20, на скорости 1.75х
Дальше не хватило сил.

В чём суть вообще?

Если что, я уже 2 раза "пояснял за обороты", и пока работаю дальше (правда на минималках)


Какой-то блогер сделал хайп, типа держу мульйон бумаги. И не могу закрыть счёт, и все вокруг 3,14дарасы.

ПИ.СЯ. В любом банке страшно больше Фонда держать, а тут прям - лям держу. Мне бы его проблемы! :wink:
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 15:11

  clientage написав:
  Son of Sun написав:
  miltador написав:Igor3777 почав дивитись спочатку і далі фрази "У меня нет электронной почты" дивитись не став. Явно людина конфліктна :|

Чи є email офіційним каналом комунікації між банком і клієнтом?

Угу, если это прописано в ДКБО и в мыле есть ЕЦП

Тоді всі претензії до самого автора відео.
Знав деякі випадки (не з життя банків), коли не маючи ніяких аргументів, народ просто піднімав хайп черех ютюб, перекривлюючи дані, намагаючись тиснути на протилежну сторону таким маневром.
Тому більшість подібних відео - це просто спроба вивести назовні часто викривлені "аргументи" однієї сторони.

В цьому ж випадку, він зізнався, що отримав якийсь платіж з російського анонімного плат. сервісу. І намагається свою провину перекинути на банк.

В той же час, Універсалу треба було б краще відточити всі процеси з проектом "моня".
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 17:51

miltador
Згоден, цей блогер всі свої відео робить тільки на конфліктах, сварках і матюччі.
2009vit
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 17:56

Igor3777
Цей блогер такий собі матюкливий заробітчанин. Не здивуюся, якщо наприклад Ваш коханий Приват і "простимулював" його для цього відео.
А щодо зручності користування, то, перепрошую, "хвалений" Приват поступається в зручності віддаленого користування Монобанку. Ті ж квитанції є й в Монобанку, генеруються, пересилаються, друкуються елементарно.
2009vit
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 18:35

Igor3777

Не без труда досмотрел весь ролик до конца. Стоит заметить, что хоть блогер и гипертрофировал проблемные ситуации и при желании мог закрыть вопрос за пару часов, но нельзя не признать, что уровень и компетенция поддержки Моно в последнее время подупали после значительного увеличения количества клиентов.

Плюс очевидна каша с партнерством с Универсалом, когда выгодно - "мы часть Универсала, у нас все юридически честно и прозрачно", а когда по договору - "обращайтесь в дистанционные каналы коммуникаций" и в Универсале разводят руками и ничем не могут помочь оффлайн.

Но все же ссылаюсь к мысли, что ролик все-таки больше ради хайпа и контента, как ни крути.
Rim
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 19:00

  Igor3777 написав:
  miltador написав:Igor3777 почав дивитись спочатку і далі фрази "У меня нет электронной почты" дивитись не став. Явно людина конфліктна :|


Пользуюсь приватом с 2010 года, не разу не спрашивали есть ли у меня почта :mrgreen:

Просто констатация факта, не сочтите за рекламу )
Даже квитанции об оплате можно посмотреть в приват 24 и скачать, без никаких почт :!: :wink:

Зря вы здесь упомянули Приват,сейчас придет Ворлон и скажет что Приват гуано и посоветует Тасю.... :mrgreen:
ROLF
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