Какой-то блогер сделал хайп, типа держу мульйон бумаги. И не могу закрыть счёт, и все вокруг 3,14дарасы.
ПИ.СЯ. В любом банке страшно больше Фонда держать, а тут прям - лям держу. Мне бы его проблемы!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 тра, 2020 14:21
Какой-то блогер сделал хайп, типа держу мульйон бумаги. И не могу закрыть счёт, и все вокруг 3,14дарасы.
ПИ.СЯ. В любом банке страшно больше Фонда держать, а тут прям - лям держу. Мне бы его проблемы!
Додано: Нед 31 тра, 2020 15:11
Тоді всі претензії до самого автора відео.
Знав деякі випадки (не з життя банків), коли не маючи ніяких аргументів, народ просто піднімав хайп черех ютюб, перекривлюючи дані, намагаючись тиснути на протилежну сторону таким маневром.
Тому більшість подібних відео - це просто спроба вивести назовні часто викривлені "аргументи" однієї сторони.
В цьому ж випадку, він зізнався, що отримав якийсь платіж з російського анонімного плат. сервісу. І намагається свою провину перекинути на банк.
В той же час, Універсалу треба було б краще відточити всі процеси з проектом "моня".
Додано: Нед 31 тра, 2020 17:51
miltador
Згоден, цей блогер всі свої відео робить тільки на конфліктах, сварках і матюччі.
Додано: Нед 31 тра, 2020 17:56
Igor3777
Цей блогер такий собі матюкливий заробітчанин. Не здивуюся, якщо наприклад Ваш коханий Приват і "простимулював" його для цього відео.
А щодо зручності користування, то, перепрошую, "хвалений" Приват поступається в зручності віддаленого користування Монобанку. Ті ж квитанції є й в Монобанку, генеруються, пересилаються, друкуються елементарно.
Додано: Нед 31 тра, 2020 18:35
Igor3777
Не без труда досмотрел весь ролик до конца. Стоит заметить, что хоть блогер и гипертрофировал проблемные ситуации и при желании мог закрыть вопрос за пару часов, но нельзя не признать, что уровень и компетенция поддержки Моно в последнее время подупали после значительного увеличения количества клиентов.
Плюс очевидна каша с партнерством с Универсалом, когда выгодно - "мы часть Универсала, у нас все юридически честно и прозрачно", а когда по договору - "обращайтесь в дистанционные каналы коммуникаций" и в Универсале разводят руками и ничем не могут помочь оффлайн.
Но все же ссылаюсь к мысли, что ролик все-таки больше ради хайпа и контента, как ни крути.
Додано: Нед 31 тра, 2020 19:00
Зря вы здесь упомянули Приват,сейчас придет Ворлон и скажет что Приват гуано и посоветует Тасю....
Додано: Нед 31 тра, 2020 22:40
и в чем тут конфликтность?
я могу прийти вообще в банк только с паспортом и меня должны обсулжить.
хотя автор тоже маладэц - доверить дуньги шулерам. я в шоке.
да в этом банко изначально стоит вопрос кто кого пересвинорылит.
Додано: Нед 31 тра, 2020 22:41
а суд примет такое общение ко вниманию?
он же ясно сказал - мне нужно что то что я могу отнести в суд
Додано: Нед 31 тра, 2020 22:46
У меня нет опыта, но ЕЦП шото да и должно значить
Хотя если хочешь письменного ответа, то тада и сам подавай письменный запрос, а не калякай по телепону
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 31 тра, 2020 23:00
Re: Monobank
думал небольшой депозитик в моно открыть, а как финмониторинг при открытии реагирует?
чтоб без вопросов до какой суммы?
|