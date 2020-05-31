Додано: Нед 31 тра, 2020 18:35

Igor3777



Не без труда досмотрел весь ролик до конца. Стоит заметить, что хоть блогер и гипертрофировал проблемные ситуации и при желании мог закрыть вопрос за пару часов, но нельзя не признать, что уровень и компетенция поддержки Моно в последнее время подупали после значительного увеличения количества клиентов.



Плюс очевидна каша с партнерством с Универсалом, когда выгодно - "мы часть Универсала, у нас все юридически честно и прозрачно", а когда по договору - "обращайтесь в дистанционные каналы коммуникаций" и в Универсале разводят руками и ничем не могут помочь оффлайн.



Но все же ссылаюсь к мысли, что ролик все-таки больше ради хайпа и контента, как ни крути.