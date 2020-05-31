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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
29
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 00:02

  unicdima написав:думал небольшой депозитик в моно открыть, а как финмониторинг при открытии реагирует?
чтоб без вопросов до какой суммы?

Все залежить від ряду факторів:
1. Наскільки "невеликий" депозит? Для когось і мільйон невелика сума, а комусь і 1000 грн. важко заморозити на півроку-рік
2. Яким чином плануєте завести кошти? Якщо з власної картки в іншому банку яка вже в Монобанку використовувалась для поповнення - без проблем. Сеп з власного рахунку іншого банку - скоріш за все теж. Готівка - вже може викликати питання в залежності від суми. А якщо перерахування третьої особи, або ще й від продажу крипти - то напевне, що питаннь буде багато.
3. Як ви себе позиціонували при відкритті картки в Моно? Якщо як достатньо заможню людину, що має сталий "білий" дохід - без проблем, а якщо як безробітний, чи студент, чи молода сім'я що ледве кінці з кінцями зводить - то овже проблеми можуть виникати.
Фактори можна перераховувати ще, бо їх дійсно багато. Просто надайте собі відповіді хоча б на ці три та зробіть свій портрет в очах банку, на підставі того що ви самі про себе банку розповіли у анкеті та те що банк сам по вам зібрав за той час, що ви з ним співпрацюєте, і співставте цей портрет з тією сумою, що плануєте розмістити. Якщо ризиків не побачити - сміливо вперед. Якщо будуть сумніви - краще не ризикуйте. При цьому прийміть до уваги, що зазвичай банки достатньо лояльно підходять до операції відкриття депо. Просто вони не дуже полюбляють коли суми дуже великі, причому невідомо звідки надійшли до незаможньої людини.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 00:16

  Alien написав:Все залежить від ряду факторів:
1. Наскільки "невеликий" депозит? Для когось і мільйон невелика сума, а комусь і 1000 грн. важко заморозити на півроку-рік
2. Яким чином плануєте завести кошти? Якщо з власної картки в іншому банку яка вже в Монобанку використовувалась для поповнення - без проблем. Сеп з власного рахунку іншого банку - скоріш за все теж. Готівка - вже може викликати питання в залежності від суми. А якщо перерахування третьої особи, або ще й від продажу крипти - то напевне, що питаннь буде багато.
3. Як ви себе позиціонували при відкритті картки в Моно? Якщо як достатньо заможню людину, що має сталий "білий" дохід - без проблем, а якщо як безробітний, чи студент, чи молода сім'я що ледве кінці з кінцями зводить - то овже проблеми можуть виникати.
Фактори можна перераховувати ще, бо їх дійсно багато. Просто надайте собі відповіді хоча б на ці три та зробіть свій портрет в очах банку, на підставі того що ви самі про себе банку розповіли у анкеті та те що банк сам по вам зібрав за той час, що ви з ним співпрацюєте, і співставте цей портрет з тією сумою, що плануєте розмістити. Якщо ризиків не побачити - сміливо вперед. Якщо будуть сумніви - краще не ризикуйте. При цьому прийміть до уваги, що зазвичай банки достатньо лояльно підходять до операції відкриття депо. Просто вони не дуже полюбляють коли суми дуже великі, причому невідомо звідки надійшли до незаможньої людини.

1 думав десь 100тис.
2 якщо з приватовської та поповненням монобанківської потихеньку в терміналах до 5тис?
3 з білою зарплатнею проблема)))
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 00:19

  unicdima написав:
  Alien написав:Все залежить від ряду факторів:
1. Наскільки "невеликий" депозит? Для когось і мільйон невелика сума, а комусь і 1000 грн. важко заморозити на півроку-рік
2. Яким чином плануєте завести кошти? Якщо з власної картки в іншому банку яка вже в Монобанку використовувалась для поповнення - без проблем. Сеп з власного рахунку іншого банку - скоріш за все теж. Готівка - вже може викликати питання в залежності від суми. А якщо перерахування третьої особи, або ще й від продажу крипти - то напевне, що питаннь буде багато.
3. Як ви себе позиціонували при відкритті картки в Моно? Якщо як достатньо заможню людину, що має сталий "білий" дохід - без проблем, а якщо як безробітний, чи студент, чи молода сім'я що ледве кінці з кінцями зводить - то овже проблеми можуть виникати.
Фактори можна перераховувати ще, бо їх дійсно багато. Просто надайте собі відповіді хоча б на ці три та зробіть свій портрет в очах банку, на підставі того що ви самі про себе банку розповіли у анкеті та те що банк сам по вам зібрав за той час, що ви з ним співпрацюєте, і співставте цей портрет з тією сумою, що плануєте розмістити. Якщо ризиків не побачити - сміливо вперед. Якщо будуть сумніви - краще не ризикуйте. При цьому прийміть до уваги, що зазвичай банки достатньо лояльно підходять до операції відкриття депо. Просто вони не дуже полюбляють коли суми дуже великі, причому невідомо звідки надійшли до незаможньої людини.

1 думав десь 100тис.
2 якщо з приватовської та поповненням монобанківської потихеньку в терміналах до 5тис?
3 з білою зарплатнею проблема)))

З сумою в 100к не думають що можуть бути питання/проблеми. В минулому році готівкою через касу ТАС банка відкривав депозит на 600к, взагалі без жодних питань з боку банку.
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Re: Monobank

ура, книги
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 00:54

Re: Monobank

Hack-Stock написав:ура, книги
Трохи можна зтрусити пил з картки))
Ще може зацікавити "партнерка" :
"Купуй будь-які товари або послуги в Покупку частинами або Розстрочку від monobank й отримай 2% кешбеку". Якщо звичайно немає підводних каменів.
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